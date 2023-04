Kłótnia w klubie Ronaldo. Trener odsunięty od prowadzenia drużyny

Rudi Garcia, trener pierwszego zespołu Al-Nassr, został odsunięty od prowadzenia drużyny – donosi hiszpańska gazeta “Marca”.

Według źródeł medialnych, decyzja została podjęta po otwartej wymianie zdań między szkoleniowcem, a zawodnikami w trakcie jednego z ostatnich spotkań. To właśnie wewnętrzne konflikty, które przeciągały się przez pewien czas, skłoniły działaczy do podjęcia tak radykalnych kroków.

Garcia odsunięty

Al-Nassr to drużyna, która obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi Arabii Saudyjskiej, tracąc trzy punkty do lidera – Al-Ittihad. W ostatniej kolejce klub jedynie zremisował 1:1 z Al-Feihą, co pogłębiło niezadowolenie w szatni. Wcześniej zespół odpadł z Superpucharu Arabii Saudyjskiej. Piłkarzem Al-Nassr od tego sezonu jest Cristiano Ronaldo, który w 12 meczach zdobył 11 bramek i zanotował dwie asysty.

Decyzja o odsunięciu Rudi Garcii od prowadzenia pierwszej drużyny może wpłynąć na dalsze losy klubu w tym sezonie. Zespół ma jeszcze siedem spotkań do rozegrania, a walka o mistrzostwo trwa w najlepsze.