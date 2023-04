Manchester City – Leicester 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (15.04.2023)

Manchester City staje przed kolejn膮 szans膮 na zwi臋kszenie swoich szans na mistrzowski tytu艂. Czy “The Citizens” uda si臋 pokona膰 Leicester?

Manchester City – Leicester zapowied藕 (sobota, 18:30)

The Citizens maj膮 za sob膮 dziewi膮t膮 wygran膮 z rz臋du, kt贸ra praktycznie zagwarantowa艂a im pewne miejsce w p贸艂finale Ligi Mistrz贸w. Mimo 偶e trac膮 sze艣膰 punkt贸w do lideruj膮cego Arsenalu wci膮偶 maj膮 tak偶e szanse na zdobycie tytu艂u mistrza Anglii. Manchester z pewno艣ci膮 b臋dzie faworytem w meczu przeciwko Leicester City. Gospodarze pokonali “Lisy” dziesi臋膰 razy w ci膮gu ostatnich 12 spotka艅 w lidze.

Dodatkowo, zesp贸艂 jest w niesamowitej formie, wygrywaj膮c siedem z ostatnich o艣miu spotka艅, w tym siedmiokrotnie otwieraj膮c wynik. Leicester City znajduje si臋 na granicy spadku, co doprowadzi艂o do zwolnienia trenera Brendan Rodgersa. Nowy trener, Dean Smith, jest zdeterminowany, by utrzyma膰 zesp贸艂 w lidze. Jamie Vardy ma szans臋 osi膮gn膮膰 kolejny wa偶ny kamie艅 milowy, gdy偶 jego wyst臋p w tym meczu b臋dzie 300. meczem dla Leicester City.

Manchester City – Leicester nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Manchester City 1.18 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.33 Zagraj

Manchester City – Leicester kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Manchesteru, kurs: 1.16

remis, kurs: 8.20

wygrana Leicester, kurs: 15.50

Manchester City – Leicester fakty meczowe

Manchester City wygra艂 dziewi臋膰 z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Leicester przegra艂o swoje trzy ostatnie mecze w lidze

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Manchesteru

Manchester City – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester City – Bayern Monachium 3:0

Southampton – Manchester City 1:4

Manchester City – Liverpool 4:1

Manchester City – Burnley 6:0

Manchester City – RB Lipsk 7:0

Leicester – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Leicester – Bournemouth 0:1

Leicester – Aston Villa 1:2

Crystal Palace – Leicester 2:1

Brentford – Leicester 1:1

Leicester – Chelsea 1:3