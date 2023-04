Oficjalnie: Marek Papszun odchodzi z Rakowa Częstochowa

Na specjalnej konferencji prasowej w Częstochowie ogłoszono, że trener Mark Papszun nie przedłuży swojego kontraktu i odejdzie z Rakowa po zakończeniu obecnego sezonu.

Papszun pracował z Rakowem od kwietnia 2016 roku i prowadził drużynę w 281 meczach, zdobywając dwa Puchary i dwa Superpuchary Polski.

Marek Papszun odchodzi z Rakowa

Michał Świerczewski, prezes klubu, wyznał na konferencji prasowej, że nowy trener został już wybrany i zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Świerczewski podziękował Papszunowi za wszystko, co zrobił dla klubu, a właściciel klubu powiedział, że przedyskutował wybór nowego trenera z Papszunem.

– Jak państwo wiecie, wczoraj obchodziliśmy siódmą rocznicę pracy trenera. Przez ten okres zbudowaliśmy bardzo dobre relacje, wręcz przyjacielskie. Na mnie leży teraz przywilej czy też ciężar poprowadzenia tej konferencji prasowej. Zaproponowaliśmy Markowi Papszunowi przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. To, co dzisiaj mogę ogłosić, to że nasza współpraca, decyzją trenera, od kolejnego sezonu nie będzie kontynuowana. Jest mi z tego powodu smutno i przykro. Użyłem wszystkich argumentów, których mogłem, również tych emocjonalnych. Niestety, jak się okazało, było to za mało. Dzisiaj jest ten moment, kiedy postanowiliśmy, że to ogłosimy Z perspektywy czasu, to dla mnie bardzo trudna chwila. Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę, celem był awans do Ekstraklasy, a marzeniem zdobycie Pucharu Polski. Dzisiaj walczymy o cel, o którym nawet nie marzyłem. Marku chciałem ci mocno podziękować za to, co zrobiłeś dla Rakowa – w takich słowch Michał Świerczewski rozpoczął środową konferencję prasową.

Raków jest liderem Ekstraklasy i ma osiem punktów przewagi nad drugą Legią, a do końca sezonu pozostało jeszcze sześć kolejek. Drużyna będzie także miała szansę na zdobycie trzeciego z rzędu Pucharu Polski, kiedy zmierzy się z Legią Warszawa na Stadionie Narodowym 2 maja.