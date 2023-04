🇮🇹 Fiorentina – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (20.04.2023)

Przed nami drugie starcie Fiorentiny i Lecha Pozna艅 w 膰wier膰finale Ligi Konferencji UEFA. Czy poznaniacy po raz kolejny b臋d膮 bez szans?聽

Fiorentina – Lech Pozna艅 zapowied藕 (czwartek, 18:45)

W艂osi na wyje藕dzie pokonali Kolejorza a偶 4:1, dzi臋ki czemu maj膮 du偶e szanse na awans do p贸艂fina艂u. Fiorentina w tym sezonie zdoby艂a ju偶 ponad 30 bramek w LKE, co jest lepszym wynikiem od finalist贸w poprzedniej edycji tych rozgrywek. Ponadto, Viola ma dobr膮 pass臋. Nie przegra艂a w ci膮gu 14 mecz贸w i ma imponuj膮cy bilans w 膰wier膰fina艂ach puchar贸w – awansowa艂a w siedmiu z ostatnich o艣miu wyst臋p贸w na tym etapie

Lech Pozna艅 natomiast nie radzi sobie najlepiej w defensywie, co pokaza艂 pierwszy mecz z Fiorentin膮, ale nie mo偶na zapomina膰, 偶e to pierwszy polski klub w 膰wier膰finale europejskich rozgrywek od 27 lat. Kolejorz musi zdzia艂a膰 prawdziwe cuda, aby odwr贸ci膰 losy dwumeczu i awansowa膰 do p贸艂fina艂u. Mistrzowie Polski pokazali si臋 z dobrej strony w poprzednich rundach LKE, gdzie zachowali czyste konto w ka偶dym z czterech mecz贸w. Teraz szanse na odwr贸cenie los贸w rywalizacji s膮 jednak bliskie zeru.

Fiorentina – Lech Pozna艅 nasze typy

Oczekujemy wyr贸wnanej rywalizacji, ale stawiamy na niespodziank臋 i zwyci臋stwo Lecha Pozna艅 lub remis.



Lech lub remis 3.40

Obie strzelą 2.09

Fiorentina – Lech Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan proponuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

zwyci臋stwo Fiorentiny, kurs: 1.30

remis, kurs: 5.60

zwyci臋stwo Lecha Pozna艅, kurs: 9.80

Fiorentina – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Fiorentina jest niepokonana od 14 spotka艅

Lech wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W dw贸ch z trzech bezpo艣rednich mecz贸w tych dru偶yn triumfowa艂a Fiorentina

Fiorentina – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Fiorentina – Atalanta 1:1

Fiorentina – Spezia 1:1

Cremonese – Fiorentina 0:2

Inter – Fiorentina 0:1

Fiorentina – Lech Pozna艅 1:4

Lech Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia Warszawa – Lech Pozna艅 2:2

Lech Pozna艅 – Fiorentina 1:4

Lech Pozna艅 – Warta Pozna艅 2:0

Lech Pozna艅 – Pogo艅 Szczecin 2:2

Widzew 艁贸d藕 – Lech Pozna艅 1:2