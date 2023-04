Karim Benzema przedłuży kontrakt z Realem?

Karim Benzema, pozostanie w Realu Madryt. Według informacji podanych przez hiszpański dziennik „AS”, Francuz przedłużył swoją umowę z klubem do czerwca 2024 roku.

Jak donoszą lokalne media, 35-latek ma plan na przyszłość i po przedłużeniu umowy na kolejny rok, Benzema najprawdopodobniej zakończy swoją karierę w klubie po sezonie 2023/24, po czym powróci do swojej ojczyzny.

Karim Benzema has renewed his contract with Real Madrid until 2024, reports @diarioas ⚪ pic.twitter.com/dwfMkW2obV

