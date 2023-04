Mauricio Pochettino zostanie trenerem Chelsea?

Wszystko wskazuje na to, że Chelsea w końcu znalazła nowego trenera. Zostanie nim najprawdopodobniej Mauricio Pochettino – informuje znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

The Blues zakończą obecny sezon bez żadnego trofeum. W Premier League zespół zajmuje aktualnie dopiero 11. miejsce.

W związku z tym klub zwolnił niedawno Grahama Pottera, którego zastąpił Frank Lampard, lecz Anglik także nie odmienił sytuacji drużyny.

🚨🔵 Mauricio Pochettino, now closer than ever to get Chelsea manager job after new crucial round of positive talks tonight. #CFC

Negotiations entering final stages — still waiting for formal contract to be sent, checked and signed.

ℹ️ Pochettino would join in June, NOT now. pic.twitter.com/fhQBJ4WrT1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023