Artur Sobiech odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z Lechem Poznań

Według informacji ze strony Meczyki.pl, Artur Sobiech odmówił przedłużenia kontraktu z Lechem Poznań, co oznacza, że klub może stracić jednego ze swoich napastników.

Lech Poznań ma już teraz spore trudności z formacją ofensywną, ponieważ Filip Szymczak został poważnie kontuzjowany i nie będzie mógł grać do końca sezonu, a kapitan drużyny, Mikael Ishak, również ma problemy z urazem. W związku z tym, trener John van den Brom zmuszony jest do wystawiania Sobiecha. On również może już wkrótce opuścić klub.

Sobiech odejdzie z Lecha?

W tym sezonie Sobiech wystąpił tylko w 10 meczach Ekstraklasy, strzelając dwie bramki. Mimo to, klub zdecydował się zaproponować mu nowy kontrakt, który miałby wejść w życie po zakończeniu obecnego sezonu. Niestety, oferowana pensja była o połowę niższa, co skłoniło Sobiecha do odrzucenia oferty. Według doniesień, napastnik otrzymał co najmniej trzy lepsze oferty zagraniczne.

Artur Sobiech dołączył do Lecha Poznań w lipcu 2021 roku i od tamtej pory zagrał w 34 meczach, strzelając cztery gole.