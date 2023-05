Inter vs Milan – typy bukmacherskie i obstawianie 1/2 LM

Betfan kurs 2.16 Liga Mistrzów Inter Mediolan wygra z AC Milanem 1 Obstaw

Już dzisiaj dowiemy się, która mediolańska drużyna awansuje do finału Ligi Mistrzów. Czy Milan jest w stanie się podnieść i odrobić straty z pierwszego spotkania, gdzie Inter wygrał 2:0? Jedno jest pewne – w Mediolanie we wtorkowy wieczór będzie gorąco. Tutaj już nie będzie żadnych kalkulacji. Jedni będą świętować, a drudzy przełykać gorycz porażki.

Inter po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu, dzisiaj będzie faworytem. Biorąc pod uwagę 15 ostatnich bezpośrednich pojedynków między tymi drużynami, aż 10 wygrywała ekipa „Nerazzurri”. Są w gazie, wygrali 5 kolejnych spotkań ligowych, potwierdzili formę pokonując Sassuolo 4:2 i w bardzo dobrych humorach przystępują do rewanżu w Lidze Mistrzów.

W międzyczasie odprawili Lazio czy AS Romę, rozbili Veronę 6:0 i wyeliminowali Juventus z Pucharu Włoch. Po niezłym dołku, gdzie zanotowali 5 spotkań bez wygranej i mogli wypaść z TOP4, wrócili na właściwe tory i walczą z Juve o wicemistrzostwo. Inter to trzykrotny triumfator Pucharu Europy. Wiele wskazuje na to, że będzie to ich pierwszy finał od sezonu 2009/2010.

W fazie pucharowej tylko raz nie zdołali zachować czystego konta. W tej edycji w roli gospodarza tylko raz ponieśli porażkę – przeciwko Bayernowi Monachium (0:2). Dodatkowym argumentem jest ich bilans w rozgrywkach UEFA, gdzie wygrywając pierwszy mecz jako gość, 18 razy wygrywali w rewanżu ponosząc zaledwie 1 porażkę.

Milan podczas ligowego weekendu poniósł porażkę 0:2 ze Spezią i ich nadzieje na grę w następnej edycji Ligi Mistrzów są niewielkie. Ich ostatnia wyjazdowa wygrana w fazie pucharowej LM miała miejsce w sezonie 2006/2007. W tym czasie zanotowali 4 remisy i 6 porażek. Ogółem na 8 wyjazdowych spotkań tylko raz zachowali czyste konto. Kibice „Rossonerich” wierzą w przebłysk Oliviera Giroud lub powracającego po kontuzji Rafaela Leão. Moim zdaniem jednak nic takiego nie nastąpi i Inter potwierdzi swoją dominację i wygra również w rewanżu. A kurs na zwycięstwo gospodarzy w Betfan wynosi 2.16.

Dobrą opcją na ten mecz jest także powyżej 5.5 kartki, gdzie Betfan oferuje kurs 1.93. Rozjemcą spotkania będzie doświadczony 40 letni francuski sędzia – Clément Turpin. W tej edycji Ligi Mistrzów poprowadził już 5 spotkań w których pokazał 23 żółte kartki i 1 czerwoną. W ćwierćfinale prowadził starcie Bayernu z Manchesterem City i tam pokazał aż 10 kartek. Milan w tym spotkaniu nie ma nic do stracenia, musi podjąć walkę na noże, próbować na różne sposoby, także spodziewam się, że prowokacji również nie zabraknie.

Stawka spotkania ogromną, a dodatkowym smaczkiem są właśnie derby Mediolanu – pojedynek dwóch odwiecznych rywali. Gdy będzie nie pomyśli drużyny gości, zapewne będą puszczać hamulce. Ostatnie ich starcie ligowe to aż 7 pokazanych kartek, więc nie ma mowy o czystej i grze oraz odstawianiu nogi.