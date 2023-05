Manchester City vs Real Madryt – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.58 Liga Mistrzów Powyżej 2,5 gola w meczu Manchester City vs Real Madryt < Obstaw

Czas na półfinałowy rewanż w Lidze Mistrzów. Starcie odbędzie się w środę, 17. maja, o godzinie 21:00 na Etihad Stadium. W pierwszym meczu padł remis 1:1. „The Citizens” są faworytem do awansu do finału o najważniejsze klubowe trofeum na świecie. Czego można się spodziewać po tym pojedynku i jakie typy bukmacherskie na starcie Manchester City vs Real Madryt? O tym w tekście!

Manchester City vs Real Madryt – typy bukmacherskie

Zastanawiając się nad typami bukmacherskimi pod Mancehster City z Realem Madryt, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jest to mecz decydujący o awansie do finału. Na pewno ten pojedynek będzie się różnił od tych ligowych. Tutaj margines błędu jest bardzo mało.

Mimo wszystko patrząc na takie ekipy jak Manchester City oraz Real Madryt obstawianie może iść w jednym kierunku – liczba goli. Potencjał ofensywny tych drużyn jest duży. Wystarczy przytoczyć napastników w postaci Erlinga Haalanda i Karima Benzemy. To że padnie tu gol w regulaminowym czasie gry, to raczej jest pewne. Jeżeli tak się stanie… to przegrywający będą musieli się już rzucić do ataku, bo nie ma kolejnego meczu na odrobienie strat! W związku z tym mecz się otworzy.

Patrząc czysto statystycznie, te ekipy lubią wymieniać się dużą liczbą goli. Pięć z sześciu poprzednich starć obu ekip to więcej niż 2,5 gola w meczu. Sam Manchester City w swoich siedmiu ostatnich starciach aż sześciokrotnie przekraczał tę linię. Chociaż jedynym pojedynkiem, który zaburza te dane to zeszłotygodniowy mecz obu ekip… to jak wspomniałem, tym razem inna historia i nie będzie oszczędzania. W ofercie Betfan znajdziemy kurs na powyżej 2,5 gola na poziomie 1.58.

Zapowiedź meczu Manchester City vs Real Madryt

Real Madryt wręcz wyspecjalizował się w Lidze Mistrzów. To zdecydowanie najlepiej radząca sobie drużyna w tych rozgrywkach w ostatnich latach. Historycznie mają najwięcej triumfów w tym pucharze, bo aż czternaście. Z tego sześć tylko w tym wieku.

Po drugiej stronie tego rankingu jest Manchester City, bowiem jeszcze nigdy nie wygrali Ligi Mistrzów. Tylko raz w swojej historii grali w finale. Choć to ekipa, która dopiero od niedawna jest potęgą, bo zbudowaną na dużych pieniądzach właścicieli… to europejskie puchary pozostają niezdobytą górą. Natomiast dominacja w Premier League, czyli przez wielu uważaną za najmocniejszą ligę na świecie, wskazuje że jest ku temu potencjał.

Warto przypomnieć, że rok temu obie drużyny również spotkały się w Lidze Mistrzów w półfinale. Wtedy górą był Real Madryt, ale dopiero po dodatkowym czasie gry. Jednak patrząc pod proponowane typy bukmacherskie na ten mecz, wtedy w rewanżu zobaczyliśmy rezultat 2:1 w regulaminowym czasie gry – ostatecznie 3:1 po dogrywce.

Kursy bukmacherskie Manchester City vs Real Madryt

Porównując ofertę na bazie trzech legalnych bukmacherów nieznacznie, ale najwyższy przelicznik na zwycięstwo Manchesteru City ma Betclic. Natomiast patrząc na kursy bukmacherskie na wygraną Realu Madryt różnice już są trochę większe i w tym wypadku to Betcris może pochwalić się najlepszą wartością, bo na poziomie 5.40.

Bukmacher Wygrana Manchesteru City Remis Wygrana Realu Madryt Betfan 1.61 4.30 5.10 Betcris 1.59 4.50 5.40 Betclic 1.62 4.40 5.20

Gdzie obstawiać Manchester City vs Real Madryt

Spotkanie Manchester City z Realem Madryt typujemy u legalnego bukmachera Betfan. Oferta na to spotkanie w tych zakładach sportowych zawiera prawie 600 zdarzeń, w tym między innymi możliwość wskazywania statystyk poszczególnych zawodników jak chociażby liczba strzałów Haalanda, liczba podań Viniciusa czy liczba odbiorów Militao.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonusl

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Manchester City vs Real Madryt

Mecz Manchester City z Realem Madryt dostępny będzie w ogólnodostępnej stacji telewizyjnej TVP1. Tym samym możliwe będzie śledzenie starcia przez stronę oraz aplikację mobilna TVP Sport. Pojedynek transmitowany będzie również w płatnym kanale Polsat Sport Premium 1.