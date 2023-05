Sevilla vs Juventus – typy bukmacherskie i obstawianie

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia półfinałowe i odpowiedzenie sobie na jedno pytanie: kto zagra w finale Ligi Europy 31 maja w Budapeszcie? W czwartkowy wieczór o godzinie: 21:00 na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla podejmie włoski Juventus w rewanżowym spotkaniu 1/2 finału LE. W pierwszym meczu padł remis 1:1 po bramkach En Nesyri’ego i Gatti’ego. Tutaj nie ma wyraźnego faworyta, ale my swoje typy bukmacherskie mamy i przedstawimy je w tekście poniżej!

Sevilla vs Juventus – typy bukmacherskie

Piłka nożna to taka gra, gdzie która drużyna popełni mniej błędów – po prostu wygrywa. Tutaj już nie może być żadnych kalkulacji z obu stron, tylko po prostu zagrać najlepiej jak się potrafi. W rozgrywkach ligowych jeden mecz nie decyduje o mistrzostwie, a w tym przypadku dwumecz wyłania zwycięzcę i zostaje tylko to jedno spotkanie – wielki finał.

Patrząc jednak na umiejętności zarówno Sevilli jak i drużyny z Turynu, a także wagę tego starcia proponuję tutaj iść w stronę liczby goli. Rewanże mają to do siebie, że zazwyczaj drużyny są o wiele ostrożniejsze i bardziej skupione na grze. Potencjał ofensywny na pewno w obu ekipach ogromny, bo na tym etapie rozgrywek Ligi Europy słabych drużyn po prostu nie ma.

Jeśli spojrzymy na poczynania Juventusu w Serie A to na pierwszy rzut oka rzuca się ilość traconych goli – w 35 meczach zaledwie 28 bramek. “Stara Dama” zawsze słynęła z żelaznej defensywy i naprawdę jest ciężko dostać się pod ich pole karne, a co dopiero zdobywać seryjnie gole. W tej edycji LE w żadnym spotkaniu Juventus Turyn nie stracił dwóch goli, co tylko potwierdza tą tezę. A tak naprawdę Sporting Lizbona, Freiburg czy Nantes w jakimś stopniu możemy porównać do Sevilli, która ogółem ten sezon ma dość “zachwiany” mówiąc delikatnie.

Proponuję w tym spotkaniu poniżej 2,5 gola. Ekipa Arkadiusza Milika aż 6-krotnie tak kończyła spotkania w tej edycji na 7 rozegranych spotkań. Tym jedynym spotkaniem z większą ilością goli był pojedynek przeciwko francuskiemu Nantes na wyjeździe, gdzie wygrali 3:0. Ale to była tak naprawdę druga kolejka, czyli początek rozgrywek.

Zapowiedź meczu Sevilla vs Juventus

Tak jak w Lidze Mistrzów specjalistą od wygrywania jest Real Madryt, tak w tych rozgrywkach w ostatnich latach Sevilla. Pod tym względem są ogólnie rekordzistą – aż 6 razy triumfowali w Lidze Europy. Drugi pod tym względem Inter czy Juventus mają takich pucharów tylko trzy. Licząc od sezonu 2013/2014 wygrywali aż 4 krotnie. A wszystko dzięki Unai Emery’iemu, który po prostu jest “specem” od LE, a na potwierdzenie tego wystarczy spojrzeć dwa sezony do tyłu: zwycięstwo z Villarreal i to w Gdańsku na Polsat Plus Arenie.

Warto też wziąć pod uwagę fakt, że dla hiszpańskiej ekipy może to być jedyna przepustka do gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Końcówka sezonu w La Lidze może różnie się ułożyć, a terminarz naprawdę ciężki, już najbliższy mecz ligowy to gorące derby Sewilli z odwiecznym rywalem – Betisem.

Jeśli spojrzymy na mecze bezpośrednie obu ekip, czyli Sevilli i Juventusu to na pięć ostatnich spotkań zaledwie raz padło więcej niż 2,5 gola.

Kursy bukmacherskie Sevilla vs Juventus

Bukmacher Wygrana Sevilli Remis Wygrana Juventusu Betfan 2.45 3.25 3.00 Betcris 2.40 3.25 3.07

Gdzie oglądać Sevilla vs Juventus

Mecz Sevilli z Juventusem Turyn można obejrzeć na Viaplay. A także śledzić na stronie bądź aplikacji Flashscore.