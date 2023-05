Barcelona vs Real Sociedad – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.89 La Liga Podwójna szansa X2 w meczu Barcelona vs Real Sociedad X2 Obstaw

35. kolejka hiszpańskiej La Ligi. Powoli zbliżamy się do finiszu tego sezonu. W sobotę 20 maja o godzinie: 21:00 na Camp Nou FC Barcelona podejmie Real Sociedad. W San Sebastian w sierpniowym pojedynku Xavi i spółka nie miała litości dla gospodarzy i rozbiła ich aż 4:1. Czy teraz możemy liczyć na powtórkę bądź podobny scenariusz? Czego się spodziewać? Jakie typy bukmacherskie proponujemy? O tym w tekście!

Barcelona vs Real Sociedad – typy bukmacherskie

Zastanawiając się nad typami bukmacherskimi pod spotkanie Barcelony z Realem Sociedad, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że drużyna Xaviego w poprzedniej kolejce i to w derbach Barcelony przeciwko Espanyolowi, wygrywając na ich obiekcie 4:2 zapewniła sobie tytuł mistrzowski na 4 kolejki przed końcem sezonu. Cegiełkę do tego sukcesu dołożył Robert Lewandowski, który wbił dwa gole odwiecznemu rywalowi.

Więc patrząc na wagę tego spotkania, Barcelona może spokojnie dogrywać końcówkę ligi, wprowadzić kilka zmian na najbliższe mecze, dać pograć zawodnikom z małą ilością minut w tym sezonie oraz poćwiczyć inne warianty gry. Dla gości z San Sebastian to nie koniec walki, bo muszą bronić czwartego miejsca, które daje prawo gry w Lidze Mistrzów. Proponuje zatem podwójną szansę na Real Sociedad. Potencjał w drużynie jest naprawdę spory i moim zdaniem zasłużenie znajdują się w czołówce tabeli. A dodatkowo mają rachunki do wyrównania za ostatni mecz ligowy na własnym stadionie, o którym wspominałem na samym początku. Chcą tego zarówno piłkarze jak i kibice tego klubu. Goście nie raz już udowodnili, że potrafią grać z najlepszymi: z Realem Madryt nie przegrali, najpierw bezbramkowy remis, a dwie kolejki temu wygrana 2:0. Atletico Madryt również zatrzymali remisując 1:1, Betisowi również się postawili.

Na to, że Real tego spotkania nie przegra, bukmacher Betfan oferuje kurs 1.89, co uważam za bardzo atrakcyjny.

Zapowiedź meczu Barcelona vs Real Sociedad

Tak jak wyżej wspominałem, “Duma Katalonii” już świętuje mistrzostwo i otwiera szampany, natomiast “Biało-Niebiescy” są na dobrej drodze, aby osiągnąć jeden z najlepszych wyników ostatnich lat. Forma ku temu również imponująca, bo w 10 ostatnich meczach odnieśli 5 zwycięstw, 4 mecze remisując i ponosząc tylko 2 porażki. Patrząc na tabele to również rzuca się w oczy fakt, że drużyna z San Sebastian straciła 31 bramek w La Lidze, a taki Real Madryt – 32. To nie jest drużyna z ogromnymi możliwościami finansowymi i wielkimi nazwiskami, ale przede wszystkim poukładanymi i solidnymi. Ich napastnik Alexander Sorloth jest w ich zespole najskuteczniejszym zawodnikiem z 10 golami na koncie, ale warto także zwrócić uwagę na Japończyka Takefusa Kubo, który ma 8 goli i 4 asysty.

Jeśli jednak spojrzymy na mecze bezpośrednie to ta rubryka dla zespołu przyjezdnego jest bezlitosna w ostatnim czasie: 6 zwycięstw podopiecznych Xaviego i 1 remis. Ale historia nie gra, a w tym spotkaniu zobaczymy zespoły z odmiennymi celami.

Kursy bukmacherskie w meczu Barcelona vs Real Sociedad

Porównując ofertę na bazie trzech legalnych bukmacherów najwyższy kurs na wygraną Barcelony oferuje Betclic – 1.86. Jeśli jednak chodzi o zwycięstwo Realu Sociedad to Betfan, Betcris i Betclic oferują identyczny kurs – 4.20.

Bukmacher Wygrana Barcelony Remis Wygrana Realu Sociedad Betfan 1.85 3.70 4.20 Betcris 1.85 3.70 4.20 Betclic 1.86 3.75 4.20

Gdzie obstawić Barcelona vs Real Sociedad

My to spotkanie typujemy u legalnego bukmachera Betfan.

Gdzie oglądać mecz Barcelona vs Real Sociedad

Mecz będzie transmitowany na Canal+Sport 2. Spotkanie będzie dostępne do śledzenia także u bukmachera Fortuna, Betclic oraz STS.