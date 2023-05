Bayern Monachium vs RB Lipsk – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.14 Bundesliga Wygrana Bayernu w handicapie -1.5 Obstaw

Czas na przedostatnią kolejkę w niemieckiej Bundeslidze. Przed nami hitowe starcie między Bayernem Monachium, a RB Lipskiem. Mecz odbędzie się w sobotę 20 maja o godzinie: 18:30 w Monachium na pięknym obiekcie Allianz Arena. Pojedynki między tymi drużynami zawsze elektryzują wszystkich kibiców w Niemczech. A na dodatek może się okazać, że to spotkanie będzie kluczowe dla rozstrzygnięcia mistrzostwa. Bayern chce wygrać, ale goście mogą sprawić, że ten mecz pogrąży Bawarczyków i ich marzenia o tytule. Czego się spodziewać, kto zgarnie 3 punkty według nas? Zapraszamy do lektury!

Bayern Monachium vs RB Lipsk – typy bukmacherskie

Nie ma się co czarować, bo to jest tak zwane starcie “wagi ciężkiej”. Dla gospodarzy ten mecz może zadecydować o tytule, jeśli wygrają, a Borussia Dortmund przegra. Scenariuszy wiele, ale sprawdzi się tylko jeden. Moim zdaniem ekipa Tuchela bez wątpienia wyjdzie mocno naładowana i zdominuje to spotkanie od pierwszych minut. Tutaj margines błędów jest bardzo mały. W Monachium chyba nikt nie bierze pod uwagę wariantu innego niż pewne zwycięstwo “Bawarczyków”. Tym bardziej, że BVB znajduje się za ich plecami ze stratą zaledwie 1 punktu.

Jak się wygrywa 6:0 z Schalke czy 4:2 z Borussią Dortmund i dodamy do tego wagę tego meczu to nie widzę tutaj inne opcji niż wygrana podopiecznych Tuchela w handicapie -1.5, czyli mówiąc wprost różnicą minimum 2 bramek. W ofercie Betfan znajdziemy kurs na to zdarzenie na poziomie 2.14.

Zapowiedź meczu Bayern Monachium vs RB Lipsk

Bayern Monachium zdominował Bundesligę na przestrzeni ostatni lat. Od sezonu 2012/2013 nieprzerwanie triumfuje i zdobywa tytuły jeden po drugim. Jednak teraz na finiszu sezonu 2022/2023 nic nie jest przesądzone i zadecydują dwie ostatnie kolejki. Po stronie Monachijczyków jest jeden ważny atut, który robi różnicę względem innych zespołów: gra pod presją z którą radzą sobie bardzo dobrze. Ekipa Tuchela w tym sezonie strzeliła 89 bramek, co daje średnią ponad 3,00 na spotkanie, do tego straconych najmniej bramek w lidze – 34. Dla porównania Lipsk na samych wyjazdach wyciągał 22 razy piłkę z własnej siatki. Jak widać na załączonym obrazku poniżej goście przegrali 3 z 5 ostatnich meczów w delegacji. Bayern na własnym stadionie jest bezlitosny, nie przegrał jeszcze spotkania, a ten stosunek bramkowy: 52 bramki strzelone i zaledwie 14 straconych naprawdę wygląda imponująco.

RB Lipsk w ostatnich meczach się męczy: minimalne wygrane z Freiburgiem czy Hoffenheim oraz rzutem na taśmę tydzień temu przeciwko Werderowi Brema, gdzie do 87 minuty przegrywali, ale zdołali rzutem na taśmę wygrać 2:1.

Jeśli spojrzymy na mecze bezpośrednie to na 16 pojedynków między tymi zespołami goście tylko raz zdołali pokonać “Bawarczyków”

Kursy bukmacherskie Bayern Monachium vs RB Lipsk

Porównując ofertę na bazie trzech legalnych bukmacherów nieznacznie, ale najwyższy kurs na zwycięstwo Bayernu oferują Betcris i Betclic – 1.52. Jeśli chodzi jednak o wygraną Lipska to najwyższy kurs oferuje Betfan – 5.40.

Bukmacher Wygrana Bayernu Monachium Remis Wygrana RB Lipsk Betfan 1.50 5.00 5.50 Betcris 1.52 5.00 5.20 Betclic 1.52 5.00 5.40

Gdzie obstawić Bayern Monachium vs RB Lipsk

To spotkanie typujemy u legalnego bukmachera Betfan.

Gdzie oglądać Bayern Monachium vs RB Lipsk

Mecz transmitowany będzie w telewizji Viaplay, gdzie będzie przed i pomeczowe studio. Ponadto transmisje będą na STS, Fortunie, Betclicu, PZBuk i SuperBet. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.