FAME MMA 18: Ferrari vs Dubiel – typy bukmacherskie i obstawianie

Kolejna gala FAME MMA 18 odbędzie się już w sobotę, 20. maja 2023 roku. Walki będą miały miejsce w Atlas Arenie, w Łodzi. Czeka nas aż dziesięć starć, w tym podwójna walka wieczoru – Amadeusz „Ferrari” Roślik będzie się pojedynkował najpierw z Kacperem „Crusherem” Błońskim, a potem z Marcinem Dubielem. Poniżej znajdziecie nasze typy bukmacherskie i zapowiedź na FAME MMA 18.

FAME MMA 18 – typy bukmacherskie

Pod analizę na naszym kuponie bierzemy dwie z trzech głównych walk wieczoru. Obstawiamy wygraną Dubiela nad Ferrarim w starciu wieńczącym wieczór. W tym wypadku zgodnie z oczekiwaniami kursów bukmacherskich. Jednak w pojedynku kobiet wskazujemy już na niespodziankę wobec przewidywań ekspertów i wygraną Brodnickiej nad Linkiewicz. Takie połączenie na FAME MMA 18 typy bukmacherskie daje nam obstawianie po kursie akumulowanym 3,85.

Amadeusz Roślik „Ferrari” vs Marcin Dubiel typy bukmacherskie

Ta gala jest specyficzna ze względu na tak zwany podwójny main-event. Najpierw Ferrari zawalczy z Błońskim, aby potem zmierzyć się z Dubielem. W tym pierwszym wypadku kursy bukmacherskie wskazują na zwycięstwo Roślika. Pytanie, w jakim stylu uda mu się zakończyć to starcie? Zagrożeniem jest nie tylko zmęczenie, ale także potencjalny uraz – tym bardziej, że następne starcie ma się odbyć w niewielkim przedziale czasowym! To argument za patrzeniem w stronę Dubiela w typach bukmacherskich pod FAME MMA 18.

Natomiast patrząc już na same umiejętności. Tych Ferrariemu nie można zabrać. Choć ma swój styl idąc na aferę. Na pewno jest groźny w stójce, ale Dubiel poświęcił się w ostatnich latach sportom walki i robi stały progres. Na co dowodem może być chociażby wygrana z Błońskim, z którym w swojej pierwsze walce w życiu przegrał. Poprzednio udało mu się także wygrać z Pashą przez poddanie… i właśnie to w parterze Dubiel ma największą przewagę i tam powinien poradzić sobie z Ferrarim. Dodatkowo na jego korzyść przemawia przewaga zasięgu rąk, która wynosi aż 12 centymetrów.

Ewa Brodnicak „Kleo” vs Marta Linkiewicz „Linkimaster” typy bukmacherskie

W tym starciu to Linkimaster jest faworyzowana. Marta Linkiewicz w ostatnich latach złapała zajawkę na MMA i jak na freak-fighterkę wychodzi jej to całkiem nieźle. Świadczy o tym bilans 5-2. Jednak to Ewa Brodnicka cale życie poświęciła sportom walki. Konkretnie pięściarstwu, więc to tylko jeden z elementów MMA. Jednak inne aspekty walki w ostatnich miesiącach konsekwentnie na pewno polepsza dedykując się temu jako sportsmenka, tak jak robiła to przez wiele lat.

Obie panie mają wspólne elementy – przegrana z Lil Masti ora zwycięstwo z Kamilą Wybrańczyk. Tak więc „matematyka MMA” nam tu nic nie podpowiada. Jednak tak wysoki kurs bukmacherski na byłą mistrzynię świata w boksie, która ma bilans 20-1 w zawodowym ringu wydaje się warty próbowania. Aspekty fizyczne na pewno będą grały na jej korzyść. Linkimaster jeszcze nigdy nie poczuła takiego ciosu na swojej twarzy, jaki poczuje od Kleo.

Kursy bukmacherskie FAME MMA 18: Ferrari vs Dubiel

Oferta zakładów bukmacherskich Betclic na FAME MMA 18 (stan kursów na dzień 20.05.2023 r.) Marcin Dubiel vs Amadeusz “Ferrari” Roślik 1,35 2,80 Kacper “Crusher” Błoński vs Amadeusz “Ferrari” Roślik 2,65 1,38 Ewa “Kleo” Brodnicka vs Marta “Linkimaster” Linkiewicz 2,85 1,33 Michał “Wampir” Pasternak vs Piotr “Szeli” Szeliga (K1) 1,10 5,25 Natan “Pierzasty” Marcoń Jutro vs Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk 1,22 3,50 Elizabeth “Lizi” Anorue vs Dominika Rybak 5,50 1,08 Mateusz Spysiński vs Jakub “Paramaxil” Frączek 1,33 2,85 D. “Dzinold” Rzeźnik vs R. “Sutonator” Pasut (K1) 1,82 1,82 Tomasz “Zadyma” Gromadzki vs Alan Kwieciński 1,33 2,85 Arkadiusz Tańcula vs Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka 1,52 2,25

Gdzie obstawiać FAME MMA 18: Ferrari vs Dubiel

Betclic posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki FAME MMA. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać FAME MMA 18

Aby obejrzeć galę FAME MMA 18 musisz wykupić dostęp PPV na stronie https://famemma.tv/. W cenie 34,99 zł dostępna transmija w jakości 720p, natomiast za 39,99 zł otrzymasz full HD.

