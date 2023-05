ZAKSA Kędzierzyn-Koźle vs Jastrzębski Węgiel- typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 100.0 Finał Ligi Mistrzów ZAKSA vs Jastrzębski Węgiel 2 Obstaw

Już w sobotę o 20:30 w Turynie odbędzie się finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. W niej zmierzą się dwa polskie zespoły! ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel – jakie typy bukmacherskie na to spotkanie?

Stawiasz 2 zł na Zaksę lub Jastrzębski ➡️ Trafiłeś? Wygrywasz 176 złotych na konto główne!

Zarejestruj się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO (Szczegóły promocji: https://futbolnews.pl/kurs-100-siatka) Wpłać dokładnie 40 zł Zagraj pierwszy dowolny kupon za dokładnie 38 zł Zagraj drugi kupon w ramach promocji dokładnie za 2 zł na zwycięzcę siatkarskiej Ligi Mistrzów po kursie 100 (Link do oferty ze zdarzeniem: https://betfan.pl/…/wystrzelony-kurs-final-lm…/19090046) .. miejmy nadzieję ciesz się z wygranej

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle vs Jastrzębski Węgiel – typy bukmacherskie

W tym miesiącu obie drużyny mierzyły się ze sobą już trzy razy w finale Polskiej Siatkarskiej Ligi. Trzykrotnie to Jastrzębski był górą. Jakby tego było mało na przestrzeni tych spotkań stracili tylko jednego seta! Duża dominacja mistrza Polski. Powiedzmy sobie szczerze patrząc na wyniki z otatnich tygodni wiele wskazuje na to, że po raz czwarty to ZAKSA będzie przegrana.

Typy bukmacherskie na zwycięstwo Jastrzębskiego wydają się jak najbardziej słuszne. Za takie rozwiązanie bukmacherzy wystawili kursy na poziomie 1.64. Natomiast jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to możesz tam zagrać to zdarzenie po kursie aż 100.00! Oferta dla nowych graczy. Cała wygrana znajdzie się na koncie do wypłaty. Kliknij w poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej szczegołów.

Gdzie oglądać ZAKSA Kędzierzyn-Koźle vs Jastrzębski Węgiel

Transmisję ze spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport. Poza tym starcie będzie dostępne do śledzenia u bukmachera STS.