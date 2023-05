Manchester City vs Chelsea – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.97 Premier League Obie drużyny strzelą gola Obstaw

Przed nami 36 kolejka angielskiej Premier League i starcie elektryzujące znaczną część kibiców w Anglii: City kontra Chelsea. Mecz odbędzie się w niedzielę 21 maja o godzinie: 17:00 w Manchesterze na Etihad Stadium. Głównym arbitrem tego spotkania będzie doskonale wszystkim znany na Wyspach Michael Oliver. Czy podopieczni Pepa Guardioli wykonają ostatni krok do kolejnego tytułu mistrzowskiego? Można się spodziewać kolejnego pogromu? Typy bukmacherskie i przewidywania znajdziecie w tym tekście!

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Manchester City vs Chelsea – typy bukmacherskie

Przed ekipą “Błękitnej części Manchesteru” ostatnia prosta w lidze i już jutro, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – mogą świętować mistrzostwo Anglii, trzecie pod rząd. “The Citizens” lubią, ale również potrafią grać pod presją, więc w tym spotkaniu nie powinno być większych komplikacji.

Mimo wszystko ja jednak nie idę na rozstrzygnięcie którejś ze stron w regulaminowym czasie gry, a po prostu obie drużyny strzelą gola. Potencjał ofensywny obu stron jest naprawdę bardzo duży, mimo nawet różnicy dzielącej ich w ligowej tabeli. W Chelsea jest Raheem Sterling czy Joao Felix oraz kreator gry Mateo Kovacic. A kurs na to zdarzenie jest atrakcyjny, bo u wielu bukmacherów oscyluje w granicach 1.95 – 2.00. Betfan proponuje ten zakład po kursie 1.97.

Zapowiedź meczu Manchester City vs Chelsea

“The Citizens” właśnie zakończyło batalię w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie najpierw zremisowali w Madrycie z Realem 1:1, a w środę po prostu rozbili ich na własnym stadionie 4:0. Bardzo dobra taktyka zastosowana przez Guardiolę i pełna praktycznie dominacja od pierwszej minuty spotkania. Real po prostu nie istniał tylko się bronił, a Vinicius Jr był cieniem własnego siebie. Jeśli chodzi o Premier League Manchester City w pierwszej części “falował” i w pewnym momencie miał stratę do Arsenalu kilkunastu punktów. Wtedy już sporo osób przyznawało tytuł “Kanonierom”, ale sezon jest długi i wyczerpujący, a kondycja tutaj odgrywa główną rolę i teraz to City rozdaje karty i jest na ostatniej prostej do mistrzostwa. Moim zdaniem będą zmęczeni i to będzie miało wpływ na ich grę przeciwko Chelsea. City średnio traci 1 bramkę na mecz na własnym stadionie, a patrząc na ostatnie 5 spotkań domowych tylko raz zachowali czyste konto. Ostatnio nawet mieli serię 5 meczy ze straconą bramką.

Chelsea za sterami nowego właściciela na razie kompletnie zawodzi i efektem jest 11 miejsce w tabeli Premier League. Dawno nie było tak źle w Londynie, a warto wziąć pod uwagę fakt, że wydali na transfery kilkaset milionów funtów. Jednak według mnie są w stanie zmobilizować się na to spotkanie, postawić się “The Citizens” i spróbować utrzeć im nosa. A mają z nimi rachunki do wyrównania, bo w styczniowym meczu w FA CUP City rozbiło Chelsea 4:0 i goście na pewno o tym pamiętają.

Kursy bukmacherskie Manchester City vs Chelsea

Jeśli chodzi o rozstawienie kursów to bierzemy pod uwagę 3 legalnych bukmacherów. Najwyższy kurs na zwycięstwo Manchesteru oferuje Betclic – 1.27. Natomiast jeśli chodzi o gości to Betcris oraz Betclic – 11.00.

Bukmacher Wygrana Manchesteru City Remis Wygrana Chelsea Betfan 1.26 6.20 10.50 Betcris 1.26 6.20 11.00 Betclic 1.27 6.40 11.00

Gdzie obstawić Manchester City vs Chelsea

Spotkanie Manchesteru City z Chelsea obstawiamy u legalnego bukmachera Betfan.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonusl

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Manchester City vs Chelsea

Transmisja tego spotkania odbędzie się w Viaplay. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.