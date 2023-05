Newcastle vs Leicester City – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.69 Premier League Obie drużyny strzelą gola Obstaw

Przed nami spotkanie zamykające 37 kolejkę zmagań w angielskiej Premier League. Jest to przedostatni akcent sezonu 2022/2023. Mecz odbędzie się w poniedziałkowy wieczór 22 maja o godzinie 21:00 na St Jame’s Park. Głównym arbitrem tego pojedynku będzie Andre Marriner. Jedna i druga drużyna z odmiennymi celami wybiegną na murawę. Jakimi? Co proponuję zagrać pod ten mecz? O tym wszystkim w tekście poniżej!

Newcastle vs Leicester City – typy bukmacherskie

Gospodarze oczywiście są bardzo pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu, zajmują 3 pozycję w ligowej tabeli z dorobkiem 69 punktów i do ostatniej kolejki będą walczyć utrzymanie się w TOP4 czyli możliwości gry w upragnionych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zastanawiając się nad typami na to spotkanie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że do końca sezonu pozostały zaledwie 2 kolejki, czyli 6 punktów do zdobycia. A obie drużyny mają o co walczyć, więc na wakacje będą jeszcze musieli poczekać. Proponuje zagrać obie drużyny strzelą gola, bo gra na 0:0 z obu stron w niczym im nie pomoże.

Granie rozstrzygnięcia w tym meczu jest dla mnie loterią, bo dla gości to jest tak naprawdę spotkanie o wszystko, o być albo nie być w Premier League. “Lisy” mają naprawdę tragiczny, ale tutaj trzeba o tym już zapomnieć i skupić się na tej batalii.

Zapowiedź meczu Newcastle vs Leicester City

Podopieczni Eddiego Howe’a zyskują coraz większy szacunek wśród wszystkich kibiców w Anglii, bo są naprawdę bardzo mądrze zarządzani, bez wydawania setek milionów funtów na wielkie gwiazdy, całkowite przeciwieństwo londyńskiej Chelsea. “Sroki” przegrały zaledwie 5 spotkań w całym sezonie, grają bardzo efektownie i skutecznie, strzelili 67 bramek, a w meczach z ich udziałem pada naprawdę sporo bramek. Tylko w ostatnim czasie rozbili Tottenham 6:1, West Ham Łukasza Fabiańskiego 5:1, Everton 4:1 i w poprzedniej kolejce niespodziewanie Brighton 4:1. To pokazuje, że potencjał ofensywny w zespole jest ogromny i nieprzypadkowo ustępują w lidze tylko City i Arsenalowi. Fantastyczną pracę wykonuje pomocnik Miguel Almiron, który ma na swoim koncie 11 bramek, a przed sezonem był wyśmiewany przez Grealish’a. Patrząc jednak na te wyniki to w oczy rzuca się też defensywa Newcastle: w ostatnich 10 spotkaniach zdołali tylko 2 razy zachować czyste konto.

Jeśli chodzi o Leicester to jak wspomniałem wyżej sezon mają tragiczny, są w strefie spadkowej i porażka tutaj może przekreślić ich utrzymanie w Premier League. Dlatego dla nich ten mecz jest z cyklu “o wszystko”. Jak pokazują mecze bezpośrednie między tymi drużynami to Leicester City potrafi napsuć krwi “Srokom”. Od sezonu 2019/2020 aż czterokrotnie udało im się wygrać. Tym razem tak łatwo nie będzie, ale wszystko jest możliwe, tym bardziej, że motywacja ogromna po stronie gości.

Kursy bukmacherskie Newcastle vs Leicester City

Jeśli chodzi o propozycje kursowe wystawione przez bukmacherów, biorąc pod uwagę 3 to najwyższy kurs na zwycięstwo gospodarzy proponuje Betclic – 1.39. Za wygraną gości natomiast najwięcej płaci Betfan – 7.30.

Bukmacher Wygrana Newcastle Remis Wygrana Leicester Betfan 1.37 5.40 7.30 Betcris 1.26 6.20 7.00 Betclic 1.39 5.40 7.20

Gdzie oglądać mecz Newcastle vs Leicester City

Mecz będzie można obejrzeć w Canal+Sport 2 oraz Viaplay. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.