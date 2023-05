Real Valladolid vs Barcelona – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.83 Real Valladolid vs Barcelona Rzuty rożne - handicap +1,5/-1,5 - Obstaw

Wtorkowy wieczór kojarzy mam się z emocjami w Lidze Mistrzów, ale tym razem możemy spędzić go z ligą hiszpańską. Barcelona przypieczętowała już mistrzowski tytuł i w 36. kolejce zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu z Realem Valladolid. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego meczu.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Real Valladolid vs Barcelona – typy bukmacherskie

Mogłoby się wydawać, że skoro sprawa mistrzostwa Hiszpanii została już rozstrzygnięta, pozostałe mecze nie mają żadnego znaczenia. Nic bardziej mylnego. Goście mogą podejść do tego spotkania na większym spokoju, ale dla gospodarzy sytuacja w tabeli jest jeszcze bardzo niepewna. Valladolid zajmuje obecnie 18. miejsce i drży o ligowy byt. Zwycięstwo we wtorkowy wieczór może ich znacznie przybliżyć do upragnionego utrzymania.

Takie okoliczności powodują, że Real zagra od początku bardzo zachowawczo i zrobią wszystko, by nie stracić bramki, a zaatakować z kontry. Barcelona najpewniej zdominuje spotkanie i zadomowi się w polu karnym gospodarzy. W tej sytuacji warto zwrócić uwagę na handicap liczby rzutów rożnych w stronę gości. Zakład na to, że Barcelona wykona o minimum dwa „cornery” więcej jest bardzo sensowny, a przelicznik atrakcyjny. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.83.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Zapowiedź meczu Real Valladolid vs Barcelona

Duma Katalonii ma za sobą świetny sezon w LaLiga i w derbach z lokalnym rywalem mogli świętować zdobycie trofeum. Zespół prowadzony przez Xaviego zanotował słaby początek kampanii, ale na jej mecie to Blaugrana okazała się zespołem najbardziej regularnym. Valladolid to drużyna na zupełnie przeciwnym biegunie jeśli chodzi o hiszpańską piłkę. Klub w historii nie zanotował ani jednego mistrzostwa, a utrzymanie w lidze może być świętowane jako ogromny sukces. Do tego celu bardzo przybliżą ich punkty w meczu z drużyną, w której gra Robert Lewandowski.

W pierwszym meczu między tymi drużynami w tym sezonie Polak trafiał do siatki dwukrotnie. Czy teraz najlepszy polski piłkarz zapisze się na liście strzelców? Jest na to bardzo duża szansa, gdyż przeciwnik nie jest zbytnio wymagający.

Gdzie obstawiać Real Valladolid vs Barcelona

Pojedynek pomiędzy Realem Valladolid a Barceloną możemy wytypować u legalnego bukmachera Betfan. Oferta jest naprawdę szeroka, gdyż do wyboru mamy ponad 500 zakładów. Ciekawą sprawą jest również zbudowanie własnego zakładu za pomocą opcji „Bet Builder”.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonusl

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Real Valladolid vs Barcelona

Mecz Realu Valladolid z Barceloną dostępny będzie na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie obejrzymy również na stronie bukmachera Betclic i w ich aplikacji mobilnej.