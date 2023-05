Brighton vs Manchester City – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.85 Brighton vs Manchester City Powyżej 19,5 fauli + Obstaw

W większości europejskich lig decydujące karty zostały już rozdane i tak samo jest w Premier League. Mistrzem Anglii została drużyna Pepa Guardioli i przed nimi ostatnie dwa spotkania, w których mogą w kapitalny sposób zakończyć sezon. Rywal nie należy to najłatwiejszych, gdyż Brighton to tegoroczna rewelacja rozgrywek. Mewy osiągnęły historyczny sukces i w przyszłym sezonie zagrają w europejskich pucharach, ale to od nich zależy czy będzie to Liga Europy, czy „tylko” Liga Konferencji.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Brighton vs Manchester City – typy bukmacherskie

Goście z Manchesteru podejdą do tego starcia w szampańskich nastrojach, gdyż w poprzedniej kolejce przypieczętowali kolejny mistrzowski tytuł. Pep Guardiola przez ostatnie lata stworzył praktycznie bezbłędną maszynę do zdobywania punktów w lidze angielskiej, a w tym sezonie stoi również przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Od kilku sezonów to właśnie tego trofeum najbardziej brakowało hiszpańskiemu trenerowi.

Gospodarze to niezwykle ambitna drużyna, która potrafi napsuć krwi każdemu rywalowi. „Mewy” są niezwykle bramkostrzelne. W 36 spotkaniach strzelili aż 70 goli, co daje średnią prawie dwóch strzelonych bramek na mecz! Ta statystyka może nam podpowiedzieć, że w środowy wieczór czeka nas prawdziwy popis strzelecki po obu stronach.

Jednak ze względu na to, że to końcówka sezonu i wydaje się, że tylko jedna z drużyn będzie w 100% zdeterminowana, idziemy w obstawianie statystyk. Gospodarzom powinno bardziej zależeć na zwycięstwie, przez co od pierwszej minuty zagrają na pełnej mocy. Ogromnym sukcesem dla nich byłby chociaż jeden punkt w tym spotkaniu, a tego nie da się osiągnąć bez twardej gry i pressingu na ekipę Pepa Guardioli.

W takim wypadku obstawiamy liczbę fauli w całym meczu. Niewykluczone, że Manchester City pogra składem trochę rezerwowym, przez co nie zdominują całego spotkania tak mocno, jak to robią zazwyczaj. Brighton od samego początku zrobi wszystko, by szybko nie stracić bramki, a do tego potrzebna jest solidna gra w obronie. Lepiej czasem sfaulować i zaryzykować żółtą kartkę, niż dopuścić rywala do znakomitej sytuacji strzeleckiej.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Na kupon wrzucamy zakład „powyżej 19.5 fauli”. W ostatnich pięciu meczach Brighton ta linia została pokryta cztery razy, więc jest to naprawdę przyzwoita skuteczność. Liczymy, że w środowy wieczór również zobaczymy pokaz męskiej, twardej gry po obu stronach. Zdarzenie znajdziesz w ofercie Betfan – jeżeli nie masz tam jeszcze konta, to na nowych graczy czeka bonus 200% od wpłaty do 300 PLN z kodem promo GRAMGRUBO 💰 Załoź konto i graj ➡️ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

Zapowiedź meczu Brighton vs Manchester City

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać mistrzowskiego tytułu Kanonierom. Zniżka formy Arsenalu i porażki z niżej notowanymi rywalami zostały perfekcyjnie wykorzystane przez Obywateli z Manchesteru. Przejeżdżali po kolejnych rywalach niczym walec i zapewnili sobie wygranie ligi dwie kolejki przed końcem rozgrywek.

Brighton to zespół ze skrajnie innymi aspiracjami, ale ten sezon z pewnością mogą nazwać historycznym. Po raz pierwszy w swojej historii awansowali do europejskich pucharów, co przy tak wyrównanej i mocnej lidze jest naprawdę ogromnym sukcesem.

Mecz tych drużyn w rundzie jesiennej zakończył się zwycięstwem Manchesteru City 3:1, a dwa trafienia zanotował Erling Haaland. Norweg przez cały sezon jest w obłędnej formie i już nic nie jest w stanie zabrać mu korony króla strzelców Premier League.

Brighton ostatni raz na własnym stadionie wygrali z City dwa lata temu. Teraz ten wynik będzie ciężki do powtórzenia, ale gospodarze mimo wszystko mogą wykorzystać luz Obywateli po zdobyciu mistrzostwa. Bardziej potrzebują punktów w tabeli i wyjdą na boisko ze zdobyciem minimum remisu za wszelką cenę.

Kursy bukmacherskie Brighton vs Manchester City

Bukmacherzy z oczywistych względów stawiają gości w roli faworytów, ale kurs na to zdarzenie i tak jest dość wysoki. W ofercie Betfan wynosi on @1.98. Delikatnie wyższy przelicznik znajdziemy w Betclic, gdyż tam kurs na zwycięstwo City to @2.01. Dokładnie taki sam kurs swoim graczom oferuje Betcris. Jak widać, kursy u tych trzech legalnych bukmacherów na to zdarzenie są tak korzystne, że śmiało można zagrać zwycięstwo gości w pojedynczym zakładzie.

Gdzie obstawiać Brighton vs Manchester City

Starcie tych ekip możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy ponad 550 zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. Znajdziemy również masę możliwości zagrania pod statystyki, co w przypadku meczów pod koniec sezonu może być znacznie lepszym wyborem, niż oferta podstawowa.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Brighton vs Manchester City

Pojedynek pomiędzy Brighton a Manchesterem City możemy zobaczyć tylko w usłudze Viaplay. To legalny streaming, który umożliwia nam oglądanie spotkań na wszelkiego rodzaju urządzeniach mobilnych.