Legia Warszawa vs Śląsk Wrocław – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.89 Ekstraklasa Podwójna szansa na Śląsk Wrocław X2 Obstaw

Przed nami decydująca 34. kolejka w polskiej Ekstraklasie i przede wszystkim dowiemy się, kto się utrzyma i kto spadnie. Na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie w sobotni wieczór o godzinie17:30 Legia podejmie Śląsk Wrocław. Czy gospodarze są zdecydowanym faworytem i rozprawią się bez większych problemów z podopiecznymi Jacka Magiery? Jego znajomość i wiedza o stołecznym klubie będzie miała jakieś znaczenie?

Legia Warszawa vs Śląsk Wrocław – typy bukmacherskie

Jeśli chodzi o typy bukmacherskie na to spotkanie, nie miałem większego problemu z wyborem. Ostatnia kolejka, dla drużyny z Warszawy będzie to mecz o pietruszkę, a dla gości “o życie”, więc proponuje podwójna szansa remis lub wygrana Śląska Wrocław, czyli po prostu nie przegrają tego meczu. Jeśli będzie inaczej to będą zdani na losy Wisły Płock w meczu z Cracovią. 3 kolejki temu jeszcze wydawało się, że Śląsk spada z hukiem z Ekstraklasy, ale sytuacja diametralnie się zmieniła i teraz dużo będzie zależeć od ich postawy w najbliższym meczu.

W ostatnich meczach na własnym stadionie Legia dla Śląska była bezlitosna, 4 z 5 ostatnich pojedynków bezpośrednich padło łupem drużyny z Warszawy, ale każda seria się kiedyś kończy. Na remis lub wygraną gości Betfan proponuje kurs 1.89, co według mnie jest bardzo dobrą opcją.

Zapowiedź meczu Legia Warszawa vs Śląsk Wrocław

Legia Warszawa po bardzo nierównym sezonie pełnym wzlotów i upadków nie zdołała dogonić Rakowa i musi zadowolić się wicemistrzostwem Polski. Do drużyny wdało się już lekkie “rozluźnienie”, gdzie w ostatniej kolejce przegrali w Gdańsku z Lechią 0:1, która już tylko gra o honor i w przyszłym sezonie będzie grać w Fortuna 1 lidze. Ogółem ich ostatnie 5 spotkań ligowych to 2 zwycięstwa i aż 3 porażki.

Pod koniec kwietnia Śląsk był w beznadziejnej sytuacji i mało kto wierzył, że mogą się jeszcze utrzymać. A ich przygoda z Ekstraklasą trwa nieprzerwanie od 15 lat. Jednak 3 ostatnie kolejki sprawiły, że na tą chwilę ich wygrana w Warszawie może zapewnić im pozostanie w Ekstraklasie bez oglądania się za plecy. Niedawno notowali serię 8 meczów bez wygranej, aż przyszły mecze z Jagiellonią (remis), Wisłą Płock (wygrana) i Miedzią Legnica (wygrana) strzelając w nich aż 8 bramek. Duży wpływ na wynik tego spotkania na pewno będzie mieć Jacek Magiera – trener drużyny z Wrocławia, który jako piłkarz zagrał dla stołecznego klubu ponad 170 spotkań, a potem jako trener (główny albo asystent) spędził w Warszawie kilkanaście lat. Więc jego znajomość i wiedza o Legii będzie miała nietuzinkowe znaczenie, na pewno pomoże jego piłkarzom.

Kursy bukmacherskie Legia Warszawa vs Śląsk Wrocław

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Bez wątpienia faworytem tego meczu jest Legia, a najwyższy kurs na ich wygraną oferuje Betcris – 1.85. Jeśli chodzi o ewentualną wygraną gości to najwięcej płaci Betclic – 4.00. Jednak czy to będzie miało przełożenie na murawę? Przekonamy się już w najbliższą sobotę.

Bukmacher Wygrana Legii Warszawa Remis Wygrana Śląska Wrocław Betfan 1.82 3.95 3.90 Betcris 1.85 3.95 3.92 Betclic 1.84 3.85 4.00

Gdzie obstawiać Legia Warszawa vs Śląsk Wrocław

Spotkanie Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław typujemy u legalnego bukmachera Betfan. Oferta na to spotkanie w tych zakładach sportowych zawiera prawie 500 zdarzeń.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa vs Śląsk Wrocław

Mecz będzie można obejrzeć na: Canal+Sport 2, Polsacie Sport i TVP Sport. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.