Manchester United vs Chelsea – typy bukmacherskie i obstawianie

Dwie ogromne piłkarskie marki, miliony kibiców na całym świecie, a jednak żadna z nich nie włączyła się do walki o tytuł mistrzowski. W czwartkowy wieczór na Old Trafford zawita ekipa Chelsea, którzy na pewno chcą jak najszybciej zapomnieć o tym sezonie. The Blues zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli i mogą pomarzyć o europejskich pucharach. Znajdą się w nich za to piłkarze Manchesteru, którzy spróbują wyprzedzić 3. w tabeli Newcastle.

Manchester United vs Chelsea – typy bukmacherskie

Czerwone Diabły przed własna publicznością to naprawdę bardzo mocna ekipa, która nie przegrała od ponad pół roku zarówno w lidze jak i w rozgrywkach europejskich. W ostatnich pięciu spotkaniach, aż cztery wygrali bez straty bramki, więc obstawianie BTTS w tym meczu może się okazać kiepskim pomysłem.

Chelsea w kwietniu zanotowała fatalną serię sześciu porażek z rzędu i nie wygląda na to, by kryzys został już dawno zażegnany. Zespół gra bezbarwnie, nieskutecznie, choć przed kilkoma dniami przegrali „tylko” 1:0 z inną drużyną z Manchesteru. W tym sezonie kibice już przestali wierzyć w swój klub, gdyż cała kampania już dawno została spisana na straty.

Fatalna forma zawodników w niebieskich koszulkach skłania mnie do tego, by zagrać przeciwko nim. United przed własnymi kibicami albo wygrywają, albo remisują i myślę, że w czwartkowy wieczór będzie podobnie. Od pierwszej minuty powinni kontrolować spotkanie i przejść do ataku pozycyjnego.

Dziś wybieram zakład na posiadanie piłki, z racji, że Czerwone Diabły radzą sobie z tym całkiem nieźle. Praktycznie w każdym z ostatnich spotkań mieli je na poziomie około 50%, więc opcja powyżej 52.5% jest moim zdaniem bardzo atrakcyjna. Trzy punkty w tym pojedynku sprawią, że wskoczą na trzecie miejsce w tabeli, więc powinni szanować piłkę i unikać głupich strat. Kurs na to zdarzenie w Betfan wynosi @1.82.

Zapowiedź meczu Manchester United vs Chelsea

Manchester United jest na autostradzie do Ligi Mistrzów. Kapitalna dyspozycja na Old Trafford przez długie miesiące powoduje, że znajdują się w bardzo dogodnej sytuacji w tabeli na dwie kolejki przed końcem. Erik ten Hag stworzył waleczny zespół, który wzmocniony solidnymi transferami jest w stanie walczyć o najwyższe cele.

Co ciekawe, Czerwone Diabły mają wręcz niesamowity bilans przeciwko The Blues przed własną publicznością. Na swoim obiekcie nie przegrali z nimi od dziesięciu lat! Taka seria robi wrażenie i mało kto podejrzewa, że dziś zostanie ona przerwana. United na ten moment to zespół dysponujący bardziej wyrównanym składem i od gości są lepsi w każdej z formacji.

Chelsea odlicza dni końca fatalnego sezonu. Klub jest w największym kryzysie od lat i na ten moment ciężko prognozować jak szybką są go w stanie zażegnać. Sytuacja w tabeli pokazuje gołym okiem, że wynik tego spotkania nie ma już dla nich żadnego znaczenia. Oczywiście, każdy piłkarz ma swoje ambicje, ale trudny teren na Old Trafford to chyba ostatnie miejsce, gdzie można wierzyć w poprawę swoich nastrojów na koniec sezonu.

Ekipa Franka Lamparda zalicza najgorszą kampanie w Premier League od 25 lat. Włodarze mogą myśleć już tylko o planach na następny sezon, by taka katastrofa się ponownie nie powtórzyła. Ostatnie dwa spotkania w lidze potraktują jako te „do odhaczenia”. Jeśli Chelsea w takiej dyspozycji wywiezie z Manchesteru choćby remis, będzie to można uznać za niespodziankę.

Kursy bukmacherskie Manchester United vs Chelsea

Zdecydowanym faworytem tego meczu są Czerwone Diabły. Porównując kursy na 1X2 wśród legalnych bukmacherów, praktycznie nie ma większej różnicy w przeliczniku. Kursy na zwycięstwo United u bukmachera Betfan wynosi @1.63, zaś u firm takich jak Betclic i Betcris, kurs jest zaledwie o 0.01 wyższy. Warto zatem poszukać czego bardziej atrakcyjnego w ofercie i pójść w statystki lub nawet zdobycie gola przez danego zawodnika. Kurs na zwycięstwo meczowe Manchesteru warto zagrać jedynie w kuponie z innymi pozycjami.

Gdzie obstawiać Manchester United vs Chelsea

Starcie tych ekip możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy ponad 500 zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. Ciekawe linie na faule, rzuty rożne czy liczbę strzałów powodują, że możemy wrzucić na kupon czysto statystyczne zdarzenie, bez patrzenia na końcowy wynik meczu.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN.

Gdzie oglądać mecz Manchester United vs Chelsea

Pojedynek pomiędzy Manchesterem United a Chelsea można śledzić tylko w usłudze Viaplay. To w pełni legalna platforma, która umożliwia nam oglądanie spotkań na urządzeniach mobilnych.