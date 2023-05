FC Koeln vs Bayern Monachium – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.73 FC Koln vs Bayern Monachium Bayern Monachium wykona co najmniej trzy rzuty rożne więcej Obstaw

W Bundeslidze jeszcze nie wszystko jest rozstrzygnięte. Bayern Monachium w dalszym ciągu jest w stanie sięgnąć po mistrzowski tytuł, ale nie do końca jest to zależne tylko od nich. Potknięcie musi zaliczyć Borussia Dortmund, co jest mało realne patrząc na klasę rywala. Zespół Thomsena Tuchela musi ruszyć do ataku od pierwszych minut i zrobić tyle, ile się da.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

FC Koeln vs Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Ostatnia kolejka w Bundeslidze zapowiada się niezwykle emocjonująco. W sytuacji, gdzie ważą się losy mistrzowskiego tytułu, presja ma ogromne znaczenie. Jednak drużyna na takim poziomie jak Bayern nie może pozwolić sobie na łatwą porażkę. Bawarczycy zrobią wszystko, by załatwić kwestię wygranej już w pierwszej połowie i czekać na wieści z Dortmundu.

Dla FC Koeln to już klasyczny „mecz o pietruszkę”. Zarówno wygrana jak i przegrana nie zmieni ich sytuacji w tabeli, ale na pewno będą chcieli godnie zakończyć sezon przed własną publicznością. Czy zespół z 10. miejsca jest w stanie postawić się takiej potędze jak Bayern? Ich ostatnie bezpośrednie starcie zakończyło się remisem, więc odpowiedź brzmi – tak.

W takich pojedynkach po raz kolejny skłaniam się do obstawienia zakładu na statystyki. Kurs na zwycięstwo gości nie jest zbytnio atrakcyjny, więc idziemy w rzuty rożne. Bawarczycy powinni zdominować to spotkanie od pierwszej minuty i raczej zadomowią się w polu karnym gospodarzy. Stawiam, że zdobędą w tym meczu minimum trzy cornery więcej od zespołu z Kolonii. Kurs na to zdarzenie wynosi @1.73.

Zapowiedź meczu FC Koeln vs Bayern Momachium

Tego sezonu Bawarczycy z pewnością nie zaliczą do udanych. Bayern odpadł już ze zmagań w Lidze Mistrzów i na ten moment wszystko wskazuje na to, że na ligowym podwórku również będą musieli obejść się ze smakiem. Dla tak potężnej firmy, która przez ostatnie lata zdominowała Bundesligę, musi to być ogromny cios.

FC Koeln to drużyna na zupełnie innym biegunie. Dla klubu z Kolonii najważniejszy jest ligowy byt i ten cel udało się w pełni zrealizować. Gospodarze przystąpią do tego spotkania ze spokojną głową i w takim okolicznościach łatwo o niespodziankę. Niejednokrotnie w tym sezonie na własnym stadionie potrafili urwać punkty wyżej notowanym rywalom i Bayern ma się czego obawiać.

Ostatni bezpośredni mecz tych ekip miał miejsce w styczniu i zakończył się wynikiem 1:1. Czy tym razem Bawarczycy znowu odbiją się od muru z Kolonii? Stawka spotkania jest bardzo duża i dopóki Bayern ma matematyczne szanse na tytuł, absolutnie nie mogą pozwolić sobie na wpadkę.

Kursy bukmacherskie FC Koeln vs Bayern Monachium

Bayern jest zdecydowanym faworytem tego meczu i to nie podlega wątpliwości. Gdy porównamy kursy na zwycięstwo Bawarczyków w ofercie legalnych polskich bukmacherów to dojdziemy do wniosku, że zakład na ich wygraną możemy zastosować tylko w wielokrotnym kuponie „na podbitkę”. W Betclic ten kurs wynosi @1.37, delikatnie wyższy jest w Betcris – @1.38, a najwyższy w ofercie Betfan – @1.39. Warto zatem zastanowić się nad zakładem o bardziej atrakcyjnym przeliczniku.

Gdzie obstawiać FC Koeln vs Bayern Momachium

Starcie tych ekip możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy ponad 500 zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. Ciekawe linie na faule, rzuty rożne czy liczbę strzałów powodują, że możemy wrzucić na kupon czysto statystyczne zdarzenie, bez patrzenia na końcowy wynik meczu.

