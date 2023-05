Borussia Dortmund vs FSV Mainz – typy bukmacherskie i obstawianie

To może być historyczny dzień dla Dortmundu. Borussia stoi przed szansą zdobycia mistrzowskiego tytułu, co jeszcze kilka miesięcy temu nie było takie oczywiste. Bayern zdominował Bundesligę przez długie lata i powrót na tron największego rywala może uznać za ogromny zawód. Gospodarze muszą przypieczętować mistrzostwo w meczu z Mainz, które już straciło szanse na europejskie puchary.

Borussia Dortmund vs FSV Mainz – typy bukmacherskie

Wydaje się, że wynik tego pojedynku jest rozstrzygnięty jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Borussia po prostu nie może pozwolić sobie na wpadkę, a dla Mainz ten mecz nie ma już żadnego znaczenia w układzie tabeli. Gospodarze muszą zagrać rozważnie od pierwszej minuty, by nie oglądać się na wynik Bayernu, który w dalszym ciągu zachowuje matematyczne szanse na tytuł.

Co prawda Mainz w tym sezonie niejednokrotnie „napędziło stracha” wyżej notowanym rywalom. Dziś jednak oczy wszystkich kibiców piłkarskich w Niemczech skierowane będą na Dortmund, a mistrzowska feta jest już planowana od kilku tygodni. Byłoby wydarzeniem historycznym, jeśli udałoby im się zepsuć te plany.

Przewidujemy spokojne zwycięstwo gospodarzy, ale bez gradu goli. Borussia powinna solidnie kontrolować mecz, strzelić jedną bramkę, drugą, ale w spotkaniu o tak dużej wadze ciężko o luz w nogach. Idziemy w zakład „poniżej 4.5 goli” po atrakcyjnym kursie @1.73. Dortmund zazwyczaj demoluje przeciwnika przed własną publiką, ale 3-4 bramki przewagi powinny być tego dnia w zupełności zadowalające.

Zapowiedź meczu Borussia Dortmund vs FSV Mainz

Borussia stoi przed szansą powrotu na ligowy szczyt i ma wszystko w swoich rękach. Jeśli zdobędą w tym meczu pewne trzy punkty, wynik Bayernu w Kolonii nie będzie miał dla nich żadnego znaczenia. Gospodarze nie przyjmują innego rozwiązania do świadomości i zapewne chcieliby rozpocząć świętowanie już po pierwszej połowie.

Mainz ostatniego czasu na pewno nie zaliczy do udanych. Goście przegrali aż cztery spotkania z rzędu i ta fatalna seria pozbawiła ich marzeń o europejskich pucharach. Do dzisiejszego meczu podejdą w kiepskich nastrojach i na pewno będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o tej katastrofalnej końcówce sezonu.

Ostatni bezpośredni mecz tych drużyn to zwycięstwo Dortmundu rezultatem 2:1. Dziś gościom będzie ciężko nawet o honorowego gola. Borussia jest niezwykle zdeterminowana w drodze po mistrzowski tytuł i marne szanse, by na ostatniej prostej wypuściła go z rąk. Każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo gospodarzy będzie gigantyczną sensacją.

Kursy bukmacherskie Borussia Dortmund vs FSV Mainz

Gospodarze nie mogą pozwolić sobie na inny wynik niż pewne trzy punkty i analitycy bukmacherscy nie pozostawiają złudzeń. Gdy porównamy kursy na zwycięstwo Borussi w ofercie legalnych bukmacherów, nie zobaczymy większych różnic. Betfan proponuje swoim graczom kurs @1.19, jeszcze niżej jest w ofercie Betcris – @1.17. Gracze Betclic na swoje kupony mogą wrzucić zwycięstwo gospodarzy po kursie @1.18.

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund vs FSV Mainz

Ten pojedynek zobaczymy w serwisie Viaplay. Ciekawą opcją jest również streaming u legalnego bukmachera Betclic. Ostatnią kolejkę w Bundeslidze zaczynamy już o 15:30.