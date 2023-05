Aston Villa vs Brighton – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.05 Premier League Zakład na wygraną Aston Villi 1 Obstaw

Przed nami decydująca 38. kolejka w angielskiej Premier League i pojedynek drużyn, gdzie jedna ma zapewniony start w Lidze Europy, a druga walczy o Ligę Konferencji. W niedzielne późne popołudnie 28 maja o godzinie: 17:30 Aston Villa podejmie ekipę Brighton na Villa Park w Birmingham. Jak zakończy się to spotkanie według mnie? To znajdziecie w poniższym tekście!

Aston Villa vs Brighton – typy bukmacherskie

Jak wspomniałem wyżej jedna z drużyn ma już zapewniony start w Lidze Europy i jest to drużyna gości. Brighton znajduje się na 6 miejscu w ligowej tabeli i mają 4 punkty straty do Liverpoolu oraz tyle samo przewagi nad dzisiejszym rywalem – Aston Villą. Więc mówiąc wprost mecz o “pietruszkę”. Jeśli chodzi jednak o gospodarzy to wygrana w tym meczu pozwoli im utrzymać 7 lokatę i prawo gry w Lidze Konferencji nie oglądając się za plecy i poczynania Tottenhamu. Dlatego patrząc na cele i motywacje uważam, że Aston Villa wygra to spotkanie.

Kurs na takie rozstrzygnięcie w Betfan aktualnie wynosi 2.05.

Zapowiedź meczu Aston Villa vs Brighton

Gospodarze pod wodzą Unai Emery’ego grają naprawdę fantastycznie i zanotowali znaczny progres. Nie tak dawno zanotowali kapitalną serię 10 kolejnych spotkań bez porażki, a w międzyczasie pokonali Tottenham, Newcastle czy na wyjeździe Chelsea. Warto dodać, że właśnie trwa seria 6 kolejnych zwycięstw na własnym stadionie, a w tym czasie stracili zaledwie 1 gola. Ogółem od 25 lutego przegrali tylko 2 ligowe mecze, a rozegrali w tym czasie 14 spotkań. Pod wodzą Hiszpana drużyna z Birmingham poprawiła zdecydowanie grę w defensywie, bo albo zachowują czyste konto albo tracą tylko 1 bramkę. Ostatnia większa strata bramkowa miała miejsce 18 lutego przeciwko Arsenalowi. Gospodarze na pewno nie odpuszczą tego meczu i znając podejście Unai Emery’ego będą chcieli grać w europejskich pucharach.

Jeśli chodzi o Brighton to mówiąc delikatnie mają “wakacje” i sezon ligowy zakończą na 6 miejscu i grą w Lidze Europy. Sporo osób uważało, że po odejściu Grahama Pottera do londyńskiej Chelsea, gra “The Albion” się posypie. Nic bardziej mylnego, Roberto De Zerbi wykonuje fantastyczną robotę, a wszyscy wiemy jak zakończyła się “kariera” Pottera w “The Blues”. Jednak Brighton w ostatnim czasie lekko obniżyło loty w meczach wyjazdowych i przegrali 3 z 5 spotkań, a ich ostatni mecz w Newcastle skończył się klęską 1:4.

Jeśli spojrzymy na ostatnie 3 bezpośrednie pojedynki to w każdym z nich górą była Aston Villa i strzelała przynajmniej 2 gole.

Kursy bukmacherskie Aston Villa vs Brighton

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Różnice kursowe u danych bukmacherów nie są wielkie. Przede wszystkim nie ma zdecydowanego faworyta, ale bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Aston Villi, a najwyższy kurs na zwycięstwo gospodarzy daje Betclic – 2.07. Jeśli chodzi o wygraną gości to najbardziej opłaca się zagrać w Betcrisie i Betclicu – 3.40.

Bukmacher Wygrana Aston Villi Remis Wygrana Brighton Betfan 2.05 3.80 3.30 Betcris 2.01 3.88 3.40 Betclic 2.07 3.80 3.40

Gdzie obstawiać Aston Villa vs Brighton

Spotkanie Aston Villi z Brighton typujemy u legalnego bukmachera Betfan. Przygotowali ponad 470 zdarzeń związanych z tym meczem.

Gdzie oglądać mecz Aston Villa vs Brighton

Transmisja z tego spotkania odbędzie się na: Viaplay. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.