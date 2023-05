Leicester City vs West Ham – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.94 Premier League Zakład na zwycięstwo Leicester City 1 Obstaw

To już niestety ostatni akcent sezonu 2022/2023 na boiskach angielskiej Premier League, czyli 38. kolejka. Na King Power Stadium w środkowej części Anglii Leicester City 28 maja o godzinie: 17:30 podejmie West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w składzie. Czy ten pojedynek ma jakieś znaczenie dla którejś ze stron? Czy spodziewam się czystego konta po stronie Polaka? Na te pytania odpowiadam w tekście poniżej, zapraszam do lektury!

Leicester City vs West Ham – typy bukmacherskie

Zacznę może od drużyny gości, czyli podopiecznych Davida Moyesa. “Młoty” mają oczywiście zapewnione utrzymanie, ale nie oszukujmy się: ich gra i wyniki grubo poniżej oczekiwań władz klubu i kibiców. Przegranych aż 19 spotkań, czyli połowa wszystkich rozegranych w bieżącym sezonie ligowym. Jeśli jednak chodzi o gospodarzy, to na pewno nie będzie to spokojna niedziela w Leicester. Muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki, aby się utrzymać: najpierw wygrana z West Hamem, a następnie patrzeć na poczynania Evertonu przeciwko Bournemouth i liczyć na potknięcie ekipy z Liverpoolu. Na tą chwilę “Lisy” zajmują 18 pozycję w strefie spadkowej gromadząc 31 “oczek”, natomiast Everton pozycję wyżej i punktów 33, czyli różnica dwóch punktów między tymi drużynami. Mecz z kategorii “o wszystko”, więc stawiam w tym spotkaniu na zwycięstwo gospodarzy – Leicester City. W Betfan na takie rozstrzygnięcie kurs wynosi 1.94.

Zapowiedź meczu Leicester City – West Ham

“Lisy” w zeszłym sezonie otarły się o Ligę Konferencji Europy, zajęli bardzo dobre 8 miejsce i zabrakło 4 punktów do europejskich pucharów właśnie kosztem West Hamu. Rok temu ponieśli 14 porażek w Premier League, a w bieżącej kampanii już 22. Jest to spory regres podopiecznych Deana Smitha. Ale to wszystko nie ma teraz żadnego znaczenia, bo trzeba wygrać to spotkanie i liczyć na cud w Liverpoolu na stadionie Evertonu. Gospodarze będą mieli atut własnego boiska, komplet publiczności, głośny doping, a także motywację i zdanie sobie sprawy z powagi sytuacji, że jest to dla nich najważniejszy mecz w sezonie. Tutaj musi być maksymalne skupienie i jak najmniejszy margines błędów, od początku spotkania dominować i kontrolować grę. Jeśli chodzi o ich ostatnie spotkanie to zostali całkowicie zdominowani przez Newcastle na wyjeździe, ale nie dali sobie strzelić bramki i wywieźli bezbramkowy remis, a ten punkt zdobyty może okazać się bardzo cenny.

West Ham jest pewny utrzymania, ale warto wziąć pod uwagę fakt, że 7 czerwca grają wielki finał w Lidze Konferencji Europy przeciwko Fiorentinie na Fortuna Arenie w czeskiej Pradze. Dlatego David Moyes nie będzie ryzykował kontuzjami kluczowych zawodników i możliwe, że będą jakieś roszady w niedzielnym spotkaniu. “Młoty” na ligowym podwórku jeśli chodzi o mecze wyjazdowe spisują się bardzo słabo, bo wygrali tylko 3 mecze, tyle samo remisując i ponosząc aż 12 porażek. 3 ostatnie delegacje zakończyły się porażkami i stracili aż 9 bramek.

Kursy bukmacherskie Leicester City – West Ham

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Różnice kursowe u danych bukmacherów nie są wielkie. Za wygraną Leicester najwyższy kurs proponuje Betclic – 1.97, natomiast za wygraną gości Betfan i Betclic – 3.60.

Bukmacher Wygrana Leicester City Remis Wygrana West Hamu Betfan 1.94 3.90 3.60 Betcris 1.98 4.00 3.36 Betclic 1.97 3.90 3.60

Gdzie obstawiać Leicester City – West Ham

Gdzie oglądać Leicester City – West Ham

Spotkanie będzie można obejrzeć na Canal+Sport i Viaplay. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.