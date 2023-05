Barcelona vs Mallorca – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.90 Barcelona vs Mallorca Barcelona wygra, a Lewandowski powyżej 1 celnego strzału Obstaw

Cóż to była za sobota dla fanów wielkiej piłki! Borussia Dortmund w ostatniej kolejce straciła mistrzowski tytuł, a nam udało się trafić typ na liczbę bramek. Dziś przed nami jedne z ostatnich rozwiązań w LaLiga. Barcelona w przedostatniej kolejce podejmie Mallorcę i spróbuje w dobrym stylu zakończyć sezon. Mistrzom Hiszpanii nie wypada na finiszu zaliczać trzech porażek z rzędu.

Specjalna promocja na mecz Barcelona vs Mallorca

200 zł za gola Lewego dla nowych graczy w Betfan

Polak trafiał do siatki w każdym z ostatnich trzech spotkań FC Barcelony

https://gramgrubo.pl/gol-lewego-200-zl Szczegóły promocji znajdziesz tutaj

Sprawa jest prosta:

Otwórz konto z kodem promocyjnym GRAMGRUBO Wpłać dokładnie 40 zł Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za 40 zł (dowolna liczba zdarzeń i kursy), na którym znajdzie się typ na gola Lewego w meczu z RCD Mallorca Jeśli Lewandowski strzeli gola w meczu z RCD Mallorcą, w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu otrzymasz freebet 200 zł Freebetem grasz jak chcesz

Barcelona vs Mallorca – typy bukmacherskie

Gospodarze przystąpią do tego pojedynku w możliwie najsilniejszym składzie i od pierwszej minuty spróbują zmazać plamę po ostatnich dwóch słabych występach. Drużyna Xaviego przed własną publicznością przegrywa niezwykle rzadko i w tym starciu będą zdecydowanym faworytem. Choć trzeba zwrócić uwagę, że to już nie ta Blaugrana z czasów świetności. Jeśli spojrzymy na statystyki, gospodarze nie są aż tak skuteczni na Camp Nou i bardzo często stać ich na strzelenie maksymalnie jednej lub dwóch bramek.

Mallorca zajmuje bezpieczne 11. miejsce w tabeli i to spotkanie nie ma dla nich większego znaczenia. Co prawda, ścisk w tabeli powoduje, że mają jeszcze matematyczne szanse na awans do kwalifikacji Ligi Konferencji Europy, ale przeskoczenie Bilbao czy Girony wydaje się zadaniem wręcz niemożliwym. Trzy punkty gości na Camp Nou byłyby ogromną sensacją.

Bardzo dobrym pomysłem wydaje się zakład pod dobry występ Roberta Lewandowskiego. Polak na luzie i bez zbędnej presji skupi się na poprawieniu swojego dorobku strzeleckiego z niżej notowanym rywalem. Typujemy, że Blaugrana wygra ten mecz, a Lewandowski odda minimum dwa celne strzały na bramkę. Przelicznik na to zdarzenie jest bardzo atrakcyjny i wynosi @1.90 w ofercie bukmachera Betfan.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Zapowiedź meczu Barcelona vs Mallorca

Duma Katalonii od kilku tygodni może świętować mistrzowski tytuł i powrót na szczyt po trzech latach przerwy na rzecz drużyn ze stolicy Hiszpanii. Podopieczni Xaviego przystąpią do tego starcia z kilkoma absencjami, a dla kilku zawodników będzie to pożegnanie z Barceloną. Z klubu odchodzą Jordi Alba i Sergio Busquets, czyli nazwiska, które przez długie lata tworzyły fundament potęgi tego zespołu.

Roberta Lewandowskiego powinniśmy zobaczyć na placu gry oczywiście od pierwszej minuty. Polak miewał w tym sezonie słabsze i lepsze okresy, ale na koniec sezonu udało mu się przełamać i wrócić do dobrej dyspozycji. To charakter zawodnika, który nigdy nie odpuści okazji do powiększenia dorobku strzeleckiego, zatem bardzo możliwe, że dziś Barcelona zaprezentuje swoim kibicom ofensywny spektakl.

Ostatnie bezpośrednie starcie tych ekip zakończyło się skromnym zwycięstwem Blaugrany. Dziś Mallorca nie ma nic do stracenia i może rzucić się do ataku już od pierwszej minuty, ale szybko stracona bramka najprawdopodobniej ostudzi ich temperament. Jednak to Barcelona po zapewnieniu sobie tytułu prezentuje się słabo i niewykluczone, że również dziś będziemy świadkami sporej niespodzianki.

Kursy bukmacherskie Barcelona vs Mallorca

Barcelona to jedna z tych drużyn, której zwycięstwo bardzo często gracze wrzucają „na podbitkę” do kuponu wielokrotnego. Czy dzisiaj ma to sens? Niekoniecznie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy warto podnieść jakimś dodatkowym wydarzeniem z tego spotkania, tak jak zrobiliśmy to z celnymi strzałami Roberta Lewandowskiego. Przelicznik @1.22 w zakładzie 1×2 z oferty Betfan jest dość niski, a dokładnie taki sam kurs znajdziemy też w ofercie firm Betclic i Betcris.

Gdzie obstawiać Barcelona vs Mallorca

Starcie tych ekip możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. Przedostatnia kolejka LaLiga wydaje się znakomitą okazją do polowania na zakłady statystyczne takie jak rzuty rożne czy strzały na bramkę.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonusl

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Barcelona vs Mallorca

Mecz przedostatniej kolejki LaLiga zobaczymy w polskiej telewizji w Canal+ Sport. Streaming z tego spotkania oferują również niektórzy polscy bukmacherzy, w tym chociażby Betclic. Początek zmagań o 19:00.