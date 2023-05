Sevilla vs Roma – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.54 Sevilla vs Roma Roma nie strzeli gola Obstaw

To już dziś – wielki finał Ligi Europy! Rozgrywki, które przez ostatnie lata zostały całkowicie zdominowane przez zespoły z Hiszpanii. Dziś historia kolejny raz może się powtórzyć, ale niełatwe zadanie czeka Sevillę. Przeciwnikiem jest Roma, która po przeciętnej kampanii w Serie A, stanie przed szansą zdobycia jedynego trofeum w tym sezonie. Starcie w środowy wieczór zapowiada się zatem arcyciekawie.

Sevilla vs Roma – typy bukmacherskie

Przy dzisiejszym typowaniu warto uwzględnić fakt, że jedna i druga ekipa notuje ostatnio zniżkę formy na krajowym podwórku. Oczywiście, może to również być mylące, bo oznacza to, że drużyny są w pełni skupione na zdobyciu europejskiego trofeum i są w stanie dla tego celu poświecić końcówkę kampanii ligowej. Taki dzień jak dziś zdarza się tylko raz w roku i nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie kolejna okazja do gry w finale prestiżowych rozgrywek.

Na dzisiejszy wieczór wybrałem zdarzenie z bardzo atrakcyjnym przelicznikiem @2.54 z oferty Betfan. Moim zdaniem czeka nas bardzo nerwowy, zachowawczy mecz w regulaminowym czasie gry. W finałach o taką stawkę bardzo często nie oglądamy zbyt wielu goli, a drużyny są priorytetowo skupione na grze defensywnej. Na kupon wrzucam zatem zdarzenie, że podopieczni Jose Mourinho nie trafią do siatki w regulaminowym czasie gry.

W ostatnich sześciu spotkaniach piłkarze ze stolicy Włoch trafiali do siatki zaledwie czterokrotnie! Nie daje to średniej nawet jednej bramki na mecz i myślę, że w wielkim finale rozgrywek europejskich ciężko będzie im podjąć ryzyko od samego początku. Skłaniałbym się ku klasycznemu 0:0, ale jeśli ktoś ma tu strzelić, to prędzej będą to Hiszpanie. Uważam, że kurs na to zdarzenie jest bardzo atrakcyjny.

Zapowiedź meczu Sevilla vs Roma

Sevilla to prawdziwy dominator rozgrywek Ligi Europy. W ostatnich latach wygrywali to trofeum aż czterokrotnie! To naprawdę niesamowita statystyka biorąc pod uwagę, jak uznane marki grają w tym pucharze. Hiszpanie są zdeterminowani do tego, by znowu sięgnąć po zwycięstwo, ale nie będzie to łatwy i przyjemny „spacerek”. W ostatnich meczach ligowych nie radzili sobie najlepiej, czego efektem jest seria trzech spotkań z rzędu bez wygranej.

Zespół ze stolicy Włoch rok temu wygrał rozgrywki Ligi Konferencji Europy, ale tym razem poprzeczka wisi znacznie wyżej. Giallorossi mają za sobą dość przeciętny sezon w Serie A, gdyż na swoim podwórku nie włączyli się do walki o mistrzostwo i w przyszłym sezonie na europejskim szczeblu zagrają ponownie w Lidze Europy. Jest to efekt 6. miejsca w tabeli, które jeszcze muszą utrzymać w ostatniej kolejce.

Ostatni bezpośredni mecz obu ekip miał miejsce w roku 2021 i zakończył się bezbramkowym remisem, ale był to pojedynek towarzyski. W meczu o stawkę spotkali się rok wcześniej. Wtedy górą była Sevilla, która wygrała rezultatem 2:0 na neutralnym terenie, z racji, że były to rozgrywki Ligi Europy rozgrywane w trakcie pandemii.

Kursy bukmacherskie Sevilla vs Roma

Mamy tu do czynienia z rzadką sytuacją, gdzie kursy na obie drużyny wystawione są niemal równomiernie. Minimalnym faworytem w ofercie legalnego bukmachera Betfan jest Sevilla z przelicznikiem @2.81, natomiast kurs na zwycięstwo podopiecznych Jose Mourinho wynosi @2.83! Jest to kosmetyczna różnica, ale chociażby w ofercie bukmachera Betcris sytuacja jest odwrotna. To Roma jest faworytem do zwycięstwa w regulaminowym czasie gry. Za to Betclic skłania się ku zwycięstwu ekipy z Hiszpanii.

Gdzie obstawiać Sevilla vs Roma

Finałowe starcie rozgrywek Ligi Europy możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. Spotkania takiej rangi rządzą się swoimi prawami. Warto zatem wybrać przemyślany typ, biorąc pod uwagę fakt, że to mecz z kategorii „wszystko albo nic”.

Gdzie oglądać mecz Sevilla vs Roma

Finał Ligi Europy niestety nie będzie transmitowany w otwartej telewizji, jak to zazwyczaj bywało z pucharami w ostatnich latach. Kibice mogą zobaczyć dzisiejszy mecz jedynie na platformie Viaplay, która umożliwia oglądania wydarzeń sportowych zarówno w TV, jak i urządzeniach mobilnych.