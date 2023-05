KSW 83: Pudzian vs Szpilka – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.85 KSW Marian Ziółkowski vs Salahdine Parnasse 1 Obstaw

Już 3 czerwca czeka nas druga gala na Stadionie Narodowym w historii organizacji Konfrontacji Sztuk Walki. Trzeba przyznać, że najlepsza polska federacja mieszanych sztuk walki rzuciła na to wydarzenie wszystko, co miała najlepsze – także mamy 11 starć i każde interesujące! W głównych walkach Mariusz Pudzianowski z Arturem Szpilką, Mamed Khalidov ze Scottem Askhamem czy Marian Ziółkowski z Salahdinem Paranssem. KSW 83 typy bukmacherskie, obstawianie i kursy z analizą z naszej strony poniżej.

KSW 83 – typy bukmacherskie

Przy kuponie na KSW 83 proponuję trzy typy bukmacherskie na główne walki wieczoru. W main-evencie unikam wyboru zwycięzcy, a idę w więcej niż 1,5 rundy po kursie 1,40. Do tego dokładam faworyzowanego Pudzianowskiego po wartości 1,38 oraz underdoga w postaci Mariana Ziółkowskiego za 2,85! Chcąc połączyć te zdarzenia otrzymamy kurs akumulowany na poziomie 5,51!

Mariusz „Pudzian” Pudzianowski vs Artur „Szpila” Szpilka typy bukmacherskie

Artur Szpilka jest zawodnikiem MMA od niedawna i stoczył dopiero dwie walki, które wygrał. Jednak mierzył się z zawodnikami, którzy nie zasługują poziomem na występy w KSW. Naturalnie na pierwszy plan wysuwa się pięściarska kariera Szpily, bo tam miał bilans 24-5 i walczył z samą czołówką bijąc się o mistrzowski pas.

Jednak walka odbędzie się w mieszanych sztukach walki, które mają w sobie o wiele więcej elementów niż same ręce. W tych innych elementach nie można zabierać Arturowi Szpilce, ale… porównując je do Mariusza Pudzianowskiego trzeba wskazać na słusznie faworyzowanego byłego strongmana. Wystarczy przytoczyć porównanie, że zawodowa kariera pięściarska Szpili rozpoczęła się w podobnym okresie jak zawodowa kariera w MMA Pudziana. Ten przez lata wypracował ze swoimi trenerami z WCA styl, który prowadzi do wygranych – cierpilwe prowadzenia starcia, obalanie i ground and pound. Coś, na co obrony Szpilka uczy się stosunkowo od niedawna. Dlatego stawianie na Pudziana na KSW 83 w typach bukmacherskich wydaje się być najrozsądniejsze.

Mamed Khalidov vs Scott Askham typy bukmacherskie

Strasznie trudno tutaj wskazać wygranego. Obaj fighterzy mierzyli się dwa razy – Khalidov zwyciężył przez nokaut w pierwszej rundzie, natomiast prędzej Askham przez decyzję. Mamed zawsze będzie groził jedną dynamiczną akcją. Jednak to pierwsze starcie wygranego przez Anglika pokazuje, że na dłuższym dystansie może okazać się lepszym zawodnikiem.

Niemniej Scott Askham od czasu porażki z Khalidovem nie walczył, czyli już prawie od trzech lat. Także pozostaje duży znak zapytania jak teraz będzie wyglądał. Choć… podobnie można by rzec o Mamedzie. Niby walczył w tym czasie dwa razy, ale raz przegrał przez ciężki nokaut z Soldiciem, a potem gładko wygrał z Pudzianem wykorzystując swoje umiejętności o kilka klas wyżej. W kontekście Anglika dużo nam te dwie walki nie mówią. Gdybym musiał postawić kogoś jako wygranego, to tym bardziej w obliczu kursów skłaniałbym się ku Askhamowi.

Jednak nie ma takiej potrzeby i zerkam w zdarzenia dodatkowe, a tam wybieram więcej niż 1,5 rundy. Tak, jak było za pierwszym razem gdy obaj Panowie się spotkali. Za drugim Mamed zaskoczył fantastycznym kopnięciem. Tym razem z pewnością Scott Askham będzie uważniejszy w początkowej fazie starcia, aby nie przegrać przed czasem. To prowadzenie dłuższego starcia będzie jego drogą do wygranej. Po pierwszej wygranej z Khalidovem w drugim starciu uśpił swoją czujność i będzie na to wyczulony.

Marian Ziółkowski vs Salahdine Parnasse typy bukmacherskie

Dla mnie w najciekawszej walce dojdzie do spotkania mistrza wagi piórkowej z mistrzem wagi lekkiej. W tej kursowo faworyzowany jest Parnasse. Jednak w mojej opinie, tym bardziej patrząc na wartości wystawione przez bukmacherów, warto grać wygraną Mariana Ziółkowskiego.

Salahdine Parnasse to niewątpliwie jeden z bardziej utalentowanych zawodników, którzy kiedykolwiek walczyli KSW. Myślę, że jego miejsce jest jak najbardziej w UFC. Dotychczas w swojej karierze przegrał tylko raz z Danielem Torresem. Jednak była to chwila nieuwagi, w której został pokonany przed czasem. Później zrewanżował się i pokazał, że jest lepszy.

Marian Ziółkowski nie ma aż tak imponującego rekordu, ponieważ jest to 25-8-1, z czego 6-2 w KSW. Jednak należy zwrócić na niesamowity rozwój jaki notuje ten zawodnik w ostatnich latach. Poprzednia jego porażka miała miejsce z Mateuszem Gamrotem, więc tu nie ma ujmy, bo mowa o TOP 10 UFC . Od tego czasu wygrał cztery kolejne walki bez żadnych problemów. Tego zawodnika wyróżnia wysoka inteligencja w klatce. Walczy metodtycznie i robi to, co musi, żeby wygrać. Praca prostym czy obalenia tam i kiedy, gdzie potrzebne. Trochę taki nasz George St. Pierre pod tym względme.

Ziółkowski jest zawodnikiem z wyższej wagi, więc będzie miał przewagę gabarytów i zasięgu aż o 14 centymetrów. W takiej sytuacji Salahdine Parnasse jeszcze się nie znajdował. W dwójkę mają bardzo zbliżone wysokie umiejętności. Jednak biorąc pod uwagę bardzo inteligentne walczenie Polaka oraz jego przewagę fizyczną, to mu daję więcej szans w przeciwieństwie do bukmacherów. Tak więc typy bukmacherskie na KSW 83 idą z mojej strony na mistrza wagi lekkiej.

Kursy bukmacherskie KSW 83: Pudzian vs Szpilka

Oferta zakładów bukmacherskich Betfan na KSW 83 (stan kursów na dzień 1.06.2023 r.) Mamed Khalidov vs Scott Askham 1.65 2.20 Marian Ziółkowski vs Salahdine Parnasse 2.85 1.42 Mariusz Pudzianowski vs Artur Szpilka 1.38 3.00 Paweł Pawlak vs Tomasz Romanowski 2.30 1.60 Arkadiusz Wrzosek vs Bogdan Stoica 1.27 3.75 Jakub Wikłacz vs Werlleson Martins 1.20 4.25 Michał Materla vs Radosław Paczuski 3.15 1.35 Roman Szymański vs Valeriu Mircea 1.53 2.43 Daniel Rutkowski vs Adam Soldaev 1.60 2.28 Krzysztof Głowacki vs Patryk Tołkaczewski 2.20 1.65 Maciej Kazieczko vs Leo Brichta 2.20 1.63

Gdzie obstawiać KSW 83

Galę KSW znajdziesz u prawie wszystkich legalnych bukmacherów działających w Polsce. Ze względu na tak duże wydarzenie jakim jest KSW 83 znajdujemy na typy bukmacherskie wiele promocji dla graczy – zarówno stałych klientów poszczególnych firm, jak i w ramach oferty powitalnej.

Gdzie oglądać KSW 83

Zastanawiasz się gdzie obejrzeć galę KSW 83? Wyłącznym nadawcą tej federacji w Polsce jest platforma streamingowa Viaplay.