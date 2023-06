Manchester City vs Manchester United – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.75 Manchester City vs Manchester United Manchester City powyżej 8,5 fauli < Obstaw

Potrójna korona dla Pepa Guardioli zbliża się wielkimi krokami. W sobotnie popołudnie City zmierzy się w derbowym pojedynku z United. Czeka ich trudna przeprawa, gdyż “Czerwone Diabły” zrobią wszystko, by utrudnić lokalnemu rywalowi drogę do tytułu w krajowym pucharze. Starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco i choć faworyt jest jeden, mecze takiej rangi często kończą się rezultatem niespodziewanym.

Manchester City vs Manchester United – typy bukmacherskie

W rozgrywkach Premier League wszystkie karty już zostały rozdane, choć jedna i druga ekipa jeszcze nie może myśleć o wakacjach. Wręcz przeciwnie – ostatni mecz sezonu dla United to ogromna szansa na udowodnienie sobie, że ten zespół może jeszcze sięgać po najwyższe cele. Zadanie nie będzie łatwe, gdyż lokalny rywal z Manchesteru to według niektórych najlepsza klubowa drużyna w świecie piłkarskim.

Jeśli chodzi o typ na to spotkanie to idziemy w statystyki. Spotkanie finałowe zazwyczaj kojarzy nam się z ostrym, wyrównanym meczem i małą liczbą goli. Ciężko przewidzieć jak będzie tym razem, ale wierzę, że United postawi się od pierwszej minuty. Wybieram zakład na liczbę fauli gospodarzy. Moim zdaniem Manchester City zanotuje minimum dziewięć fauli w całym meczu. Kurs na to zdarzenie w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi @1.75 i jest to całkiem atrakcyjny przelicznik.

Co mnie skłania do tego typu? Przede wszystkim styl gry ekipy Pepa Guardioli. City uwielbia kontrolować mecz przez całe 90 minut i każda strata piłki kończy się większym pressingiem. United ma bardzo dobrze wyszkolonych technicznie graczy, więc odebranie im futbolówki nie należy do zadań łatwych. W ostatnich czterech spotkaniach, “Obywatele” tylko raz nie pokryli tej linii.

Zapowiedź meczu Manchester City vs Manchester United

W ostatnich latach Manchester City nie miało szczęścia do tych rozgrywek. Sensacyjną informacją jest fakt, że to ich pierwszy finał FA od czterech lat! Przeszli przez tegoroczną kampanię w znakomitym stylu i jako druga ekipa w historii angielskiej piłki mogą zdobyć potrójną koronę. Jest to dorobek trzech prestiżowych tytułów – FA Cup, Premier League i Liga Mistrzów.

Manchester United w tym sezonie może cieszyć się zdobyciem Carabao Cup, ale kampania ligowa zdecydowanie pozostawiła w nich niedosyt. Teraz stoją przed szansą, żeby po pierwsze – zepsuć historyczny wyczyn lokalnemu rywalowi, a po drugie – godnie pożegnać ten sezon z nadzieją na lepszą przyszłość. “Czerwone Diabły” to pod kątem potencjału marketingowego jeden z największych klubów na świecie i powrót na szczyt angielskiej piłki to ich cel w każdym sezonie.

Ostatni bezpośredni mecz obu ekip zakończył się niespodziewanym zwycięstem United przed własną publicznością. Gospodarze wygrali w styczniu wynikiem 2:1, a bramki strzelali wówczas Fernandes, Rashford i Grealish. Czy taki scenariusz powtórzy się również w sobotnie popołudnie? O tym przekonamy się już za kilka godzin. Spotkanie tych ekip to gwarancja świetnego widowiska nawet dla fanów, którzy nie są na codzień zainteresowani rozgrywkami Premier League. Tutaj mamy wielki finał pucharu, gdzie ciekawie może być już od pierwszej minuty.

Kursy bukmacherskie Manchester City vs Manchester United

Wśród ofert legalnych bukmacherów na to spotkanie próżno szukać znaczących różnić w kursach. “Obywatele” są tutaj faworytem do zwycięstwa i kursy w takich firmach jak Betclic, Betfan czy Betcris są praktycznie takie same. Przelicznik na zwycięstwo City w regulaminowym czasie gry wynosi @1.52 i trudno się temu dziwić. Ekipa Pepa Guardioli ma za sobą bardzo udany sezon, a najważniejsze trofeum jeszcze do zdobycia. Poza Ligą Mistrzów i tytułem w lidze, na pewno bardzo chętnie uzupełniliby tegoroczną gablotę Pucharem FA.

Finałowe starcie Pucharu FA możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. Mecz takiej rangi rządzi się swoimi prawami i warto mieć to na uwadze przy budowaniu swojego kuponu. Choć zdecydowanym faworytem są tutaj “Obywatele”, o końcowym rezultacie może zadecydować dyspozycja dnia.

