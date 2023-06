Manchester City – Inter Mediolan – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.91 Liga Mistrzów Obie drużyny strzelą gola BTS Obstaw

Do wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów 2022/2023 pozostał równy tydzień. Jeśli chodzi o Manchester City Pepa Guardioli to wiele osób prognozowało, że mogą znaleźć w finale, ale jeśli chodzi o Inter Mediolan to mało kto się tego spodziewał. Jedno jest pewne: szykuje się nam bardzo ciekawe i zacięte spotkanie. Mecz odbędzie się 10 czerwca o godzinie: 21:00 na stadionie Atatürk Olimpiyat w “gorącym” Stambule w Turcji. Mamy także “polski akcent”, bo głównym arbitrem spotkania będzie Szymon Marciniak. Jaki pomysł z naszej strony na ten mecz? O tym dowiecie się w tekście!

Manchester City vs Inter Mediolan – typy bukmacherskie

Wiele osób skazuje drużynę z Mediolanu na pożarcie w tym starciu, szczególnie po tym, co City pokazało w rewanżu u siebie przeciwko Realowi Madryt i rozbili drużynę “Królewskich” aż 4:0. Jednak trzeba pamiętać, że w taki prestiżowym finale nigdy nie grają przypadkowe drużyny. Wystarczy spojrzeć na fazę grupową, gdzie Inter wyszedł z “grupy śmierci” z Bayernem Monachium i FC Barceloną. W dwumeczu półfinałowym w derbach Mediolanu rozprawili się z AC Milan 3:0 nie tracąc przy tym bramki. Drużyna z Włoch ma kim straszyć w ofensywie, bo jest niezawodny Lautaro Martinez czy Romelu Lukaku. Dlatego ja tutaj proponuje taki zakład:

Każdy finał rządzi się własnymi prawami, tutaj stres odgrywa główną rolę, bo stawka jest ogromna. W takich meczach popełnia się sporo błędów. Obie drużyny strzelą gola po bardzo fajnym kursie w Betfan – 1.91 jest moją propozycją w tym pojedynku.

Dodam tylko, że dwa poprzednie moje typy w ostatniej 38. kolejce angielskiej kolejce były trafione po bardzo atrakcyjnych kursach.

Zapowiedź meczu Manchester City vs Inter Mediolan

Jeśli chodzi o siłę ofensywną “The Citizens” to nie trzeba nikogo przekonywać, że jest ogromna. Głównym mózgiem w środku pola jest oczywiście Kevin De Bruyne wspomagany przez Ilkaya Gundogana. Egzekutorem jest Erling Haaland, który w premierowym sezonie na angielskich boiskach strzelił aż 36 bramek i został królem strzelców. A trzeba wspomnieć, że jest jeszcze Grealish, Mahrez czy Rodri. Jednak przydarzają im się błędy w defensywie czy to w Lidze Mistrzów czy Premier League. Patrząc na LM bardzo ważnym faktem jest to, że City dominuje i strzela przede wszystkim na Etihad Stadium, a na meczach wyjazdowych już to trochę inaczej wygląda. W pierwszej kolejce rozbili tylko Sevillę aż 4:0, a potem już tylko same remisy.

Inter Mediolan po ogólnym “chwilowym” kryzysie widać, że wrócił na właściwe tory. Jak spojrzymy na poczynania ligowe to wraz z Napoli strzelają po prostu najwięcej goli pośród wszystkich drużyn. Jest Lukaku, Martinez czy “dżoker” Dżeko. Za tworzenie akcji odpowiedzialni są Brozovic, Barella czy Calhanoglu.

Kibicujemy także Szymonowi Marciniakowi i jego ekipie, aby poprowadzili ten mecz w dobrej atmosferze i bez większych kontrowersji.

Kursy bukmacherskie Manchester City vs Inter Mediolan

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Oczywiście według nich zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Manchester City. Za zwycięstwo “The Citizens” najwięcej płaci Betcris – 1.47. Jeśli chodzi o Inter Mediolan najbardziej opłaca się zagrać na Betfan – 7.40.

Bukmacher Wygrana Manchesteru City Remis Wygrana Interu Mediolan Betfan 1.41 4.90 7.40 Betcris 1.47 4.80 6.90 Betclic 1.40 4.80 7.20

Gdzie obstawiać Manchester City vs Inter Mediolan

Spotkanie Manchesteru City z Interem Mediolan typujemy u legalnego bukmachera Betfan.

Gdzie oglądać Manchester City vs Inter Mediolan

Mecz City z Interem na żywo będzie można obejrzeć na: TVP1 , Polsat Sport Premium 1 oraz ZDF. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.