Celta Vigo vs Barcelona – typy bukmacherskie i obstawianie

Wczoraj udało nam się trafić typ na finał Pucharu FA! Dziś próbujemy przedłużyć zieloną serię. Doskonałą okazją ku temu wydaje się ostatnia kolejka ligi hiszpańskiej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia mamy już za sobą, ale nic bardziej mylnego. Celta Vigo na własnym obiekcie zmierzy się z mistrzowską Barceloną i jest to dla nich mecz z kategorii “być albo nie być”. Zapraszam do bukmacherskiej analizy na niedzielny wieczór.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Celta Vigo vs Barcelona – typy bukmacherskie

Celta Vigo to zespół niezwykle usposobiony na własnym obiekcie. Podopieczni Carvalhala nawet gdy przegrywają mecz, zazwyczaj minimum raz trafiają do siatki rywala? Czy dziś ta sztuka się uda? Gospodarze nie mają nic do stracenia i gdy wynik się otworzy, będą zmuszeni do intensywnych ataków na bramkę Blaugrany. Ze względu na sytuację w tabeli nie mogą liczyć na “murowanie” własnej bramki i wywalczenie remisu.

Barcelona po zapewnieniu sobie mistrzowskiego tytułu gra już bardzo rozluźniona, czego dowodem są dwie porażki w ostatnich trzech meczach. Ekipa Roberta Lewandowskiego pewnie pokonała Mallorkę, ale stracili punkty na wyjeździe z Realem Valladolid, czyli drużyną o niemal zbliżonym potencjale co dzisiejsi rywale. Oczywiście, trudno wymagać, by najlepsza drużyna w lidze do ostatniego meczu w sezonie podeszła bez jakichkolwiek ambicji, ale ewentualna porażka nie będzie sensacją, co pokazują kursy bukmacherskie.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Ostatnio świetnie idzie nam typowanie statystyk, więc nie zwalniamy tempa. Mecz o ligowy byt, więc liczę na to, że Celta od pierwszych minut zagra zachowawczo, ale spróbują zaatakować bramkę rywala. Remis meczowy może okazać się dla nich niewystarczający, więc trzeba spróbować coś strzelić. Wrzucam na kupon bardzo atrakcyjny kurs @2.20 z oferty bukmachera Betfan na to, że gospodarze oddadzą dziś minimum pięć celnych strzałów. Jeśli przebieg pojedynku nie ułoży się po ich myśli, tym bardziej powinni spróbować szaleńczych ataków.

Zapowiedź meczu Celta Vigo vs Barcelona

Powiedzieć, że gopodarze są w fatalnej formie ostatnimi czasy to jak nie powiedzieć nic. Celta w ostatnich pięciu spotkaniach zanotowała aż cztery porażki i wywalczyli zaledwie punkt w remisowym starciu z Gironą. Ostatnie zwycięstwo przed własną publicznością odnieśli w kwietniu, gdzie rezultatem 1:0 pokonali Elche. Kibice mocną liczą na szczęśliwe zakończenie sezonu, ale czy mają ku temu powody? Barcelona w ostatnich trzech meczach dwa razy pogubiła punkty z niżej notowanymi rywalami i to jest optymistyczna informacja dla gospodarzy.

Barcelona po udanym sezonie w LaLiga może od kilku tygodni świętować tytuł mistrzowski. Choć zespół Roberta Lewandowskiego nie zaliczy do udanych przygody w europejskich pucharach, to zwycięstwo na krajowym podwórku można niewątpliwie nazwać sukcesem. Biorąc pod uwagę fakt, że przed sezonem przez wielu to Real Madryt był typowany do tego, by zasiąść na mistrzowskim tronie. Druga część sezonu należała jednak to piłkarzy Xaviego i choć dzisiejszy pojedynek nie ma dla nich większego znaczenia, zrobią wszystko, by godnie pożegnać ligową kampanię.

Ostatni bezpośredni mecz obu tych drużyn miał miejsce w rundzie jesiennej na Camp Nou. Górą byli zawodnicy Blaugrany, którzy odnieśli skromne zwycięstwo 1:0. Było to jednak pół roku temu i obie ekipy są teraz w zupełnie innej rzeczywistości. Barcelona może z poczuciem spełnienia udać się na wakacje, natomiast piłkarze Celty jutro mogą obudzić się już w lidze niżej. Pozytywem w tej sytuacji jest fakt, że wszystko zależy od nich i jeśli wygrają z obecnymi mistrzami, nie muszą oglądać się na rezultaty przeciwników w tabeli.

Kursy bukmacherskie Celta Vigo vs Barcelona

Kursy w ofercie legalnych bukmacherów na to zdarzenie są niezwykle wyrównane i trudno się temu dziwić. Dla gości to mecz bez większego znaczenia, natomiast gospodarze wyjdą na boisko z “nożem na gardle”. Każdy najdrobniejszy błąd może zakończyć ich przygodę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zwycięstwo Celty Vigo wycenianie jest przez analityków w Betfan na @2.59, w Betclic na @2.60, a w ofercie bukmachera Betcris na @2.55. Różnice są naprawdę minimalne, gdyż przelicznik na zwycięstwo ekipy Xaviego jest wyższy o około 0.05.

Gdzie obstawiać Celta Vigo vs Barcelona

Decydujące starcie w lidze hiszpańskiej możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. To już ostatnie kilkadziesiąt minut ligowych w tegorocznej kampanii, a mecz, w którym jeden zespół walczy o byt, zapowiada się arcyciekawie i warto uwzględnić ten fakt przy budowaniu kuponu na niedzielę.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Celta Vigo vs Barcelona

To bardzo ważne spotkanie dla układu dolnej części tabeli kibice będą mogli zobaczyć na kanale Eleven Sports 1. Początek zmagań w lidze hiszpańskiej już o godzinie 21:00.