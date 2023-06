Fiorentina vs West Ham United – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.00 Fiorentina vs West Ham Powyżej 3.5 spalonych w meczu Obstaw

Zielona seria trwa! Ostatnio udało nam się trafić kurs @2.20 w ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej i nie zwalniamy tempa. Już dziś wielki finał kolejnego europejskiego pucharu. W środowy wieczór w czeskiej Pradze poznamy triumfatora Ligi Konferencji Europy. Włoska Fiorentina zmierzy się z angielskim West Ham United. Zdobycie tego tytułu będzie niebywałym powodem do świętowania dla jednych i drugich.

Specjalna promocja na finał Ligi Konferencji 🏆

➡️ Zgarnij 200 PLN jeśli Fiorentina strzeli gola ⬅️

Szczegóły promocji: sprawdz.betfan.pl/ gramgruboviola

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY BETFAN:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Wpłać dokładnie 40 PLN

3. Postaw swój pierwszy kupon za 40 zł, na którym znajdzie się typ na gola Fiorentiny w meczu z West Ham United

4. Jeśli Fiorentina strzeli gola w meczu z West Ham United, poza wygraną z kuponu, otrzymasz dodatkowo freebet 200 zł

Fiorentina vs West Ham United – typy bukmacherskie

Obecność tych drużyn w finale europejskich rozgrywek to spora niespodzianka. Każda z ekip nie zachwyciła na krajowym podwórku, ale nie jest to dla nich teraz istotne. Stoją przed szansą zdobycia tytułu, który może nie jest wielkim osiągnięciem dla wielkich piłkarskich firm, ale akurat takie marki z chęcią uzupełnią swoją ubogą gablotę.

Na kupon wrzucamy oczywiście nasze ulubione statystyki. Typowanie zwycięzcy w meczu o wszystko nie jest łatwe, więc o wiele bezpiecznej jest poszukać atrakcyjnego typu chociażby na rzuty rożne czy faule. Tym razem idę w jeszcze inny schemat, a mianowicie spalone. Obie ekipy są w tym prawdziwymi specjalistami i bardzo często łapią rywali w pułapki ofsajdowe. Mecz finałowy to olbrzymie emocje i utrzymanie nerwów na wodzy może być trudne. Złamanie linii spalonego przy takim stresie spokojnie może mieć miejsce wielokrotnie.

Stawiam, że zobaczymy w tym pojedynku minimum cztery spalone. Przelicznik na to zdarzenie jest naprawdę atrakcyjny, gdyż wynosi @2.00 w ofercie bukmachera Betfan. Linia dotyczy obu drużyn, więc niezależnie od tego, która drużyna przejmie inicjatywę od pierwszych minut, liczą się spalone po stronie jednych i drugich. Liczymy na to, że mecz będzie dość otwarty, a Włosi i Anglicy będą popełniali błędy w ustawieniu.

Zapowiedź meczu Fiorentina vs West Ham United

Kibice Fiorentiny na trofeum w europejskich pucharach czekają od lat sześćdziesiątych. W Serie A to zespół, który potrafi napsuć krwi silniejszym rywalom, ale od wielu lat nie jest w stanie nawet zbliżyć się do walki o scudetto. Mecz z Anglikami ma dla nich tym większe znaczenie, gdyż już jeden finał w obecnym sezonie przegrali. Musieli uznać wyższość Interu w Pucharze Włoch dwa tygodnie temu i na pewno wyjdą odpowiednio zmotywowani na boisko w stolicy Czech.

West Ham United można nazwać angielskim odpowiednikiem Violi, ponieważ na krajowym podwórku również nie mogą od lat włączyć się do walki o tytuł mistrzowski. To solidna marka w Premier League, ale kadra zespołu nie jest naszpikowana głośnymi nazwiskami. Młoty nie zaliczą końcówki sezonu ligowego do udanych, więc finał w Pradze to dla nich ostatnia szansa na godne zakończenie przygody w europejskich pucharach. W Lidze Konferencji Europy poszło im bowiem o wiele lepiej, niż w spotkaniach z krajowymi rywalami.

Ostanie bezpośrednie pojedynki tych dwóch ekip miały miejsce… w latach siedemdziesiątych! Wtedy górą była Fiorentina, która zanotowała dwie wygrane rezultatem 1:0. Jaki wynik padnie w środowy wieczór? Tego dowiemy się już za kilka godzin. Czeka nas spektalt na najwyższym poziomie determinacji po obu stronach.

Kursy bukmacherskie Fiorentina vs West Ham United

To kolejna sytuacja w tym sezonie, gdzie w meczu finałowym kursy na jedną i drugą ekipę są niemal identyczne. W ofercie legalnego bukmachera Betclic, przelicznik zarówno na Fiorentinę, jak i West Ham United wynosi @2.75. Kosmetyczne różnice zobaczymy w Betcris i Betfan. To dobitnie pokazuje, że analiza spotkania takiej rangi nie jest zadaniem łatwym i trudno jednoznacznie wskazać faworyta.

Gdzie obstawiać Fiorentina vs West Ham United

Wielki finał Ligi Konferencji Europy możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. To mecz o wszystko, a spotkania takiej rangi często mają skrajnie nieprzewidywalny scenariusz. O zdobyciu tytułu może zadecydować dyspozycja dnia, jedna wykorzystana sytuacja, jedna dobrze przeprowadzona kontra. Warto uwzględnić te czynniki przy wyborze typu na swój kupon.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Fiorentina vs West Ham United

Włosko-angielski pojedynek o zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy kibice będą mogli zobaczyć wyłącznie w usłudze Viaplay. Jest to na pewno korzystne dla wszystkich tych, którzy lubią oglądać wydarzenia sportowe również na urządzeniach mobilnych.