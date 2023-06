Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Puszcza Niepołomice – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.75 Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Puszcza Niepołomice Poniżej 2.5 bramek Obstaw

Zielona seria trwa! Ostatnio trafiliśmy dwa typy z rzędu na emocjonujące spotkania piłkarskie, więc nie zatrzymujemy się nawet na chwilę. Już w niedzielę czeka nas decydujące starcie o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się w finałowym spotkaniu barażowym z Puszczą Niepołomice. Obecność tych dwóch drużyn w spotkaniu o takiej randze to niemała niespodzianka.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Puszcza Niepołomice – typy bukmacherskie

Mecz o tak ogromnej wartości trafia się tylko raz w roku. Baraże o wejście do Ekstraklasy to prawdziwy test presji dla każdej z drużyn i finale spotkają się kluby, które ten test do tej pory zdają znakomicie. Puszcza Niepołomice po niesamowitym pojedynku pokonała krakowską Wisłę, natomiast Nieciecza zwyciężyła w starciu ze Stalą Rzeszów.

Myślę, że czeka nas mecz, w którym każda z drużyn od pierwszej minuty zagra bardzo rozważnie i skupi się na tym, by nie popełnić błędu. Pomyłka w regulaminowym czasie gry waży zbyt dużo i zabezpieczone tyły to podstawa, jeśli chce się spełnić marzenie o awansie. Pamiętajmy, że finałowe spotkanie nie musi zakończyć się w regulaminowym czasie gry i w takich meczach bardzo często oglądamy dogrywkę i rzuty karne.

Obstawiamy, że w pierwszych 90 minutach spotkania nie padną więcej, niż dwa gole. Kurs na under 2.5 bramek w ofercie bukmachera Betfan wynosi @1.75. Moim zdaniem jest to dość atrakcyjny przelicznik biorąc pod uwagę fakt, że nie powinniśmy oglądać otwartej, ofensywnej gry od pierwszych minut. Kolejna szansa na awans dopiero za rok, więc nikt tu od razu nie ruszy do ataku, a spokojnie wyczeka na ruchy przeciwnika.

Zapowiedź meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Puszcza Niepołomice

Na pewno warto odnotować fakt z jak małych miejscowości pochodzą obecni finaliści barażu o awans do Ekstraklasy. Nieciecza to wioska, w której formalnie mieszka zaledwie kilkaset osób. Nie przeszkadzało im to przez wiele lat gościć w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Puszcza Niepołomice to klub z miasta o ludności około szesnastu tysięcy. Zatem można śmiało przyznać, że te organizacje sportowe to prawdziwy fenomen na skalę krajową.

Bruk-Bet Termalica to zespół najwyżej sklasyfikowany po sezonie zasadniczym, jeśli mówimy o drużynach biorących udział w barażach. Na ostatniej prostej uplasowali się przed Wisłą Kraków, pokonując gdyńską Arkę przed własną publicznością. Drużyna z Niecieczy bez wątpienia nosi miano faworyta niedzielnego starcia i trudno się temu dziwić. Solidna forma i doświadczenie z pewnością w tym przypadku może okazać się kluczowe.

Ostatni bezpośredni pojedynek tych drużyn miał miejsce dwa miesiące temu. Górą była Nieciecza, która po zaciętym boju wygrała w rezultacie 2:1. Za to w rundzie jesiennej w Niepołomicach padł bezbramkowy remis. Jak będzie tym razem? Z pewnością możemy nastawić się na emocjonujący mecz i nie będzie sensacją, jeśli zakończy się on dogrywką, a nawet konkursem jedenastek.

Kursy bukmacherskie Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Puszcza Niepołomice

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Faworytem są gospodarze, choć różnice kursowe nie są wielkie. Pamiętajmy przy obstawianiu, że mecz może nie skończyć się w regulaminowych 90 minutach.

Bukmacher Wygrana Niecieczy Remis Wygrana Puszczy Betfan 2.01 3.55 3.55 Betcris 1.97 3.47 3.94 Betclic 2.03 3.45 3.60

Gdzie obstawiać Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Puszcza Niepołomice

Decydujące starcie w barażach o awans do Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów, w tym urozmaicone PLAYER BETS czy dedykowane zakłady specjalne. To mecz o wszystko, a spotkania takiej rangi często mają skrajnie nieprzewidywalny scenariusz. O wywalczeniu awansu może zadecydować dyspozycja dnia, doświadczenie lub odporność na presję. Warto uwzględnić te czynniki przy wyborze typu na swój kupon.

Gdzie oglądać mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Puszcza Niepołomice

Transmisję z tego spotkania zobaczymy tylko w Polsacie Sport, natomiast relacje tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.