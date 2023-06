Stomil Olsztyn vs Motor Lublin – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.85 Stomil Olsztyn vs Motor Lublin Awans - Motor Lublin Obstaw

Niedziela pełna rozstrzygnięć barażowych! Oprócz nowego uczestnika rozgrywek Ekstraklasy, dziś również poznamy odpowiedź na pytanie kto awansuje na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. W finałowym starciu turnieju barażowego 2. ligi Stomil Olsztyn spotka się z Motorem Lublin. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta tego pojedynku i każdy rezultat trzeba brać pod uwagę. Zapowiada się niezwykle emocjonujące widowisko na trzecim poziomie polskiej ligi piłkarskiej.



Stomil Olsztyn vs Motor Lublin – typy bukmacherskie

Po sezonie zasadniczym Stomil zajął czwarte miejsce w tabeli, natomiast Motor uplasował się na szóstym miejscu. Mimo wszystko obecność akurat tych drużyn w meczu finałowym turnieju barażowego nie jest czymś sensacyjnym. Obie ekipy wykazały się ogromną determinacją w ostatnim czasie. Zespół z Olsztyna poniósł w tym roku kalendarzowym tylko jedną porażkę! Stomil jest niezwykle skuteczny w meczach przed własną publicznością i przewaga swojego boiska może być dla nich niemałym handicapem.

Dyspozycja lubelskiego Motoru również jest imponująca. Ostatnią porażkę odnotowali w kwietniu, przegrywając z Wisłą Puławy na wyjeździe. Co ciekawe, ta sama drużyna poskromiła Stomil trzy tygodnie później. W turnieju barażowym klub z Olsztyna zachował jednak zimną krew i w półfinale wziął odwet, wygrywając pewnie 3:1.

Mimo wszystko stawiamy na sukces gości, ale niekoniecznie w regulaminowym czasie gry. Motor już raz wytrzymał próbę nerwów i po fantastycznej końcówce pokonał w półfinale Kotwicę Kołobrzeg. Takie mecze bardzo często wygrywa się charakterem i motywacją, a to charakteryzuje drużynę Goncalo Feio. Kurs @1.85 w ofercie legalnego bukmachera Betfan wygląda zatem na bardzo atrakcyjny. Nasz zakład będzie rozliczony na plus niezależnie od tego, czy Motor wygra w 90 minutach, czy może po dogrywce lub serii jedenastek.

Zapowiedź meczu Stomil Olsztyn vs Motor Lublin

Na to spotkanie bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Awans na zaplecze Ekstraklasy to znakomita okazja dla klubów z takich miast jak Olsztyn i Lublin. Zwłaszcza, że kibice obu drużyn przez ostatnie lata nie byli rozpieszczani grą na wysokim poziomie. Teraz pojawiła się szansa na bardzo duży krok, by powrócić na piłkarskie salony. Gra w 1. lidze to szansa na nowych sponsorów, a w przyszłości nawet na udział w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak pokazuje historia wielu klubów w naszym kraju, czasem ciężej jest awansować do danej ligi, niż się w niej utrzymać.

Stomil zmierzył się z Motorem w tym sezonie dwa razy. Na swoim obiekcie pokonali rywali 2:1, natomiast na wyjeździe zanotowali porażkę w rezultacie 0:1. Liczby pokazują, jak bardzo wyrównane są to ekipy i na pewno bukmacherscy analitycy mieli to na uwadze przy tworzeniu ofert. Delikatna przewaga w kursach na korzyść Motoru nie musi być koniecznie wynikiem lepszych nazwisk w składzie. Motor jest na fali wznoszącej i to może być głównym czynnikiem w tym przypadku.

Zespół z Lublina nie uniknął w tym sezonie kontrowersji związanych ze swoim trenerem, którego posada w pewnym momencie wisiała na włosku. Goncalo Feio otrzymał jednak pełne wsparcie właściciela klubu oraz kibiców i długofalowo ta strategia im się z pewnością opłaciła. Drużyna znalazła się o jeden krok od awansu i jeśli cel zostanie zrealizowany, pozycja Portugalczyka będzie nie do ruszenia.

Kursy bukmacherskie Stomil Olsztyn vs Motor Lublin

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Faworytem są goście, choć różnice kursowe nieznaczne. Bardzo możliwe, że pojedynek nie skończy się w regulaminowych 90 minutach.

Bukmacher Wygrana Stomilu Remis Wygrana Motoru Betfan 2.88 3.30 2.50 Betcris 2.87 3.08 2.35 Betclic 3.00 3.30 2.42

Gdzie obstawiać Stomil Olsztyn vs Motor Lublin

Decydujące starcie w barażach o awans na zaplecze piłkarskiej Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie bukmachera Betfan. Do wyboru mamy ponad sto zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. To mecz o wszystko, a spotkania takiej rangi często mają skrajnie nieprzewidywalny scenariusz.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Gdzie oglądać mecz Stomil Olsztyn vs Motor Lublin

Transmisję z tego spotkania zobaczymy w TVP Sport, natomiast relacje tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.