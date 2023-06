Holandia vs Chorwacja – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.85 Holandia vs Chorwacja Powyżej 8.5 rzutów rożnych Obstaw

Zielona passa typerska trwa w najlepsze! W niedzielę udało nam się trafić zakład na awans Motoru Lublin na zaplecze Ekstraklasy. Najważniejsze rozgrywki klubowe dobiegły jednak końca i czas na piłkę reprezentacyjną. W środowy wieczór zobaczymy półfinał Ligi Narodów UEFA. W Rotterdamie spotkają się drużyny Holandii i Chorwacji. Stawka jest wysoka, gdyż o awansie do finału zadecyduje tylko jeden mecz. Zapowiada się bardzo emocjonujące widowisko.



Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Holandia vs Chorwacja – typy bukmacherskie

Holendrzy przystąpią do tego pojedynku na własnym boisku, co jest dużym handicapem. Do tej pory radzili sobie w Lidze Narodów bardzo dobrze i ich obecność w półfinale tych rozgrywek nie jest żadnym zaskoczeniem. Przed swoją publicznością Oranje notują kapitalną serię, a ich ostatnia porażka miała miejsce w roku 2020! Ulegli wtedy Meksykowi w spotkaniu towarzyskim wynikiem 0:1.

Chorwacja to niezwykle doświadczona drużyna, która jest w stanie napsuć krwi praktycznie każdemu rywalowi. Powoli dobiega końca pokolenie ich największych gwiazd i w ciągu kilku lat podstawowa jedenastka przejdzie gruntowną metamorfozę. W ostatnich spotkaniach wyjazdowych prezentują się znakomicie, a w rozgrywkach Ligi Narodów, podobnie jak Holendrzy w meczach domowych, ostatni raz przegrali trzy lata temu.

Statystyki mówią jasno – czeka nas pojedynek bardzo mocnych drużyn. Do tej pory znakomicie idzie nam typowanie statystyk, a jak mówi piłkarskie porzekadło – zwycięskiego składu się nie zmienia. Myślę, że zobaczymy ofensywny i otwarty mecz. Liga Narodów UEFA to nie są rozgrywki, które powodują ogromną presję. Zawodnicy z pewnością podchodzą do nich na większym luzie i “nie gryzą trawy” od pierwszych minut. W takim wypadku wrzucam na kupon zakład dotyczący rzutów rożnych. Kurs @1.85 na over tak świetnie dysponowanych drużyn w ataku? Moim zdaniem to wyjątkowa okazja w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Holandia vs Chorwacja

Jeszcze pół roku temu emocjonowaliśmy się mundialem w Katarze. Zimową imprezę z pewnością lepiej wspominają Chorwaci, którzy po zaciętym boju pokonali Maroko w meczu o 3. miejsce. Za to Holendrzy odpadli w ćwierćfinałowym starciu z… Argentyńczykami, czyli późniejszymi mistrzami świata. Ten turniej to już jednak historia. Warto jednak odnotować fakt, że Chorwaci zdobyli medal na dwóch mistrzostwach świata z rzędu.

W momencie, gdy skończyły się kampanie ligowe, taki mecz to nie lada gratka dla kibiców. Fani piłki nożnej zazwyczaj nie przepadają za przerwami na reprezentacje, ale tutaj sytuacja jest trochę inna. Zaczął się “sezon ogórkowy” i każde starcie piłkarzy z topu budzi zainteresowanie. W tej chwili rozstrzygają się również kwestie transferowe, więc warto śledzić jak sobie radzi przyszły piłkarz danego klubu.

Do tej pory miały miejsce zaledwie tylko dwa bezpośrednie pojedynki pomiędzy tymi ekipami, co jest swego rodzaju ewenementem. W roku 2008 górą byli piłkarze Oranje, którzy zwyciężyli 3:0 na wyjeździe. Za to dziesięć lat wcześniej to Chorwaci mogli świętować brązowy medal na mundialu we Francji.

Kursy bukmacherskie Holandia vs Chorwacja

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Faworytem są gospodarze, gdyż jest to zespół sportowo lepszy, a w dodatku gra przed własną publicznością. Chorwacji, znani ze swojej ambicji, na pewno nie pozostawią mecz bez walki.

Bukmacher Wygrana Holandii Remis Wygrana Chorwacji Betfan 2.06 3.45 3.70 Betcris 2.03 3.45 3.97 Betclic 2.07 3.45 3.70

Gdzie obstawiać Holandia vs Chorwacja

Decydujące starcie w półfinale Ligi Narodów UEFA możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. To jeden mecz o wszystko, bez możliwości rewanżu, a spotkania takiej rangi często mają dość nieoczekiwany scenariusz.

Gdzie oglądać mecz Holandia vs Chorwacja

Transmisję z tego spotkania zobaczymy w TVP Sport, natomiast relacje tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.