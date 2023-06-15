Північна Македонія проти України – поради та ставки

Середина червня є ознакою того, що Ліга чемпіонів, Ліга Європи та фінали Конференції позаду, а боротьба в найкращих європейських лігах закінчилася. А попереду нас чекають національні змагання, серед яких: остаточні рішення в Лізі націй, товариські матчі, а також відбір на Чемпіонат Європи 2024 року. Ми уважніше дивимось на п’ятничний матч між Північною Македонією та Україною. Матч відбудеться 16 червня в Скоп’є на стадіоні “Національна арена Тоше Проескі” о 20:45. Зустріч обіцяє бути гарною і важкою.

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Північна Македонія – Україна – поради щодо ставок

Закінчення чемпіонату та матчі національних збірних завжди викликають багато сумнівів, адже багато гравців уже відчувають на собі труднощі довгого та виснажливого сезону. Треба чітко сказати: незважаючи на те, що Македонія грає вдома, не є фаворитом цього матчу, і я не прогнозую для неї великого успіху. Македонський м’яч десь застопорився і не просувається. Вони справді виграли той пам’ятний півфінальний матч плей-офф проти Італії, щоб потрапити до Катару, але їм просто пощастило. У фінальному матчі Португалія вже збила їх на землю і саме Португалія полетіла до Катару. Україна розпочала кваліфікацію з поразки від Англії з рахунком 0:2, але все ще залишається серед фаворитів на вихід із групи і, ймовірно, боротиметься за цей титул зі збірною Італії. Наші східні сусіди просто кращі у футбольному плані, мають більше досвіду та переважно грають із сильнішими суперниками. Тому ставлю на перемогу України в цьому поєдинку.

У Betfan коефіцієнт на такий розрахунок становить 1,98.

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Україна навіть зіграла кілька днів тому товариський матч з Німеччиною, який закінчився внічию 3:3. Хоча, звичайно, відчувають незадоволення, адже за 10 хвилин до кінця зустрічі вели з рахунком 3:1. Однак варто зазначити, що Ганс Флік представив справді сильний склад. В українців є такі гравці, як Мудрик з “Челсі”, Миколенко з “Евертона”, відомий капітан Андрій Ярмоленко або Руслан Малиновський з марсельського “Олімпіка”.

Анонс матчу Північна Македонія – Україна

Останні матчі господарів не вселяють оптимізму. Македонія була виснажена перемогою над Фарерськими островами (1:0), а також над Мальтою (2:1). Їх гра, особливо у другому матчі, залишала бажати кращого, адже вони могли навіть програти цей матч. Крім того, двічі програли Грузії в Лізі націй у дивізіоні С, а також Болгарії (поразка та нічия). Вони посіли 3 місце в групі і виявилися кращими лише за Гібралтар. Вони забили лише 7 голів у 6 матчах, що для таких суперників є непоганим результатом.

Україна виступає в дивізіоні B і була близька до виходу у вищий рівень цього змагання. Вони посіли друге місце з 11 очками, а їхні суперники по групі – Ірландія, Шотландія та Вірменія. Вони пропустили лише 4 голи, що є найкращим результатом у цьому дивізіоні.

В останньому рейтингу ФІФА Україна посідає 30-ту позицію, а їх вартість становить 260 мільйонів євро, де Північна Македонія займає 65-е місце, а їх оцінюють приблизно в 60 мільйонів євро.

Ставки на матч Північна Македонія – Україна

Як правило, ми порівнюємо коефіцієнти на певний матч у трьох легальних букмекерських конторах у Польщі. За їхніми словами, фаворитами цього матчу є гості. За перемогу України Betclic платить найбільше – 2,00, а що стосується Македонії, то найвигідніше грати в Betcris – 4,10.

Букмекер Північна Македонія перемогла малювати Україна перемогла Betfan 3.90 3.45 1.98 Betcris 4.10 3.37 1.88 Betclic 3.95 3.50 2.00

Де робити ставки Північна Македонія проти України

У пропозиції легальної букмекерської контори Betfan ми можемо зробити ставку на зустріч Північної Македонії з Україною в рамках кваліфікації ЄВРО-2024. У вас є понад 200 ставок на вибір, включаючи Bet Builder!

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Де дивитися матч Північна Македонія – Україна

Матч між Північною Македонією та Україною транслюватиметься на Polsat Sport Premium 4. Ви також зможете стежити за трансляціями та результатом на сайті та в додатку Flashscore.