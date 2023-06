Hiszpania vs Włochy – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.70 Hiszpania vs Włochy Hiszpania więcej rzutów rożnych Obstaw

Znowu nam się udało! Środowy wieczór z Ligą Narodów kończymy na zielono i nie zwalniamy tempa. W spotkaniu Holendrów z Chorwatami, w regulaminowym czasie gry zanotowano dokładnie dziewięć rzutów rożnych, dzięki czemu księgujemy kolejny profit. Kolejna okazja do gry już dziś, gdyż czeka nas drugi z półfinałów w tych rozgrywkach. Hiszpania zmierzy się z Włochami. Zapraszam do analizy tego pojedynku. Emocji na pewno nie zabraknie, gdyż poznamy drugiego finalistę.



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Hiszpania vs Włochy – typy bukmacherskie

Hiszpanie niedawno zaczęli nowy etap swojej reprezentacji, gdyż pojawił się nowy selekcjoner. Będzie to trzeci mecz Luisa de la Fuente w roli szkoleniowca. Ciężko jednak liczyć na to, by gra akurat tej kadry zmieniła się diametralnie. Hiszpanie od lat dyktują warunki w każdym spotkaniu, przeważają w posiadaniu piłki i grają spokojnym, rozważnym atakiem pozycyjnym. Taka taktyka pozwala im całkowicie zdominować rywala i minuta po minucie go wypunktować, choć brak sukcesu na ostatnim mundialu pokazuje, że nie zawsze jest to skuteczny styl gry.

Włosi już dawno zerwali z wizerunkiem skrajnie defensywnej drużyny, która wręcz potrafi obrzydzić widzom oglądanie meczu piłki nożnej. Dziś to mieszanka młodości z doświadczeniem i zespół bardzo nieobliczalni. Ich nieobecność na ostatnich mistrzostwach świata była olbrzymią sensacją, ale to już historia. Italia potrafi zagrać odważnie w ofensywie i biorąc pod uwagę z jakim rywalem się dziś zmierzą, czeka nas otwarte spotkanie. Ciężko powiedzieć, czy przełoży się to na grad goli, gdyż mamy tu do czynienia również z bardzo solidną grą w obronie u obu ekip.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Staramy się kontynuować zieloną serię trafień i znowu idziemy w statystyki, choć nieco intuicyjnie. W tym pojedynku nikt nie zagra przed własną publiką, gdyż mecz jest na neutralnym terenie, ale to Hiszpanie powinni prowadzić grę i atakować pole karne Włochów dość regularnie. Myślę, że przełoży się to na rzuty rożne, a formalni gospodarze tego meczu wykonają ich o minimum jednego więcej. Kurs na to zdarzenie w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi @1.70. W ostatnich czterech meczach tylko raz nie udała im się ta sztuka.

Zapowiedź meczu Hiszpania vs Włochy

Po świetnym meczu w środowy wieczór, czeka nas drugi z półfinałów, który zapowiada się równie fascynująco. Tak uznane marki jak Hiszpania i Włochy to absolutny szczyt świata piłkarskiego. Jedna i druga reprezentacja miała swoje lepsze i gorsze chwile w historii tej dyscypliny, ale piłka nożna w każdym z tych krajów w dalszym ciągu stanowi bezapelacyjnie numer jeden. Warto również wspomnieć fakt, że w ostatnich latach kluby z tych państw znakomicie radzą sobie w europejskich pucharach.

W marcowych spotkaniach kwalifikacyjnych do Euro 2024 obie te ekipy nie spisały się najlepiej. Pewnie wygrały z niżej notowanymi rywalami, ale Hiszpanie odnieśli bolesną porażkę 2:0 w Szkocji, zaś Włosi przed własną publicznością musieli uznać wyższość Anglikom, z którymi polegli 1:2. To powoduje, że awans do finału Ligi Narodów nabiera jeszcze większego znaczenia, a drużyny będą chciały tym sukcesem podnieść swoje morale.

Ostatnie pięć bezpośrednich spotkań tych ekip to trzy zwycięstwa Hiszpanów (w tym jedno po rzutach karnych), jeden remis oraz jedna wygrana Włochów. Większość z tych meczów miała jednak miejsce ponad pięć lat temu. Jak będzie dziś? O tym przekonamy się już wieczorem.



Kursy bukmacherskie Hiszpania vs Włochy

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Hiszpania to faworyci tego pojedynku i trudno się temu dziwić. Znani z doskonałego ataku pozycyjnego zapewne będą niezwykle groźni, choć mecz odbędzie się na neutralnym terenie w Holandii.

Bukmacher Wygrana Hiszpanii Remis Wygrana Włoch Betfan 2.30 3.25 3.30 Betcris 2.27 3.23 3.52 Betclic 2.32 3.25 3.30

Gdzie obstawiać Hiszpania vs Włochy

Drugi z półfinałów tegorocznej Ligi Narodów UEFA możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Spotkanie tak uznanych reprezentacyjnych marek to doskonała okazja na uzupełnienie sportowych emocji obstawieniem zakładu.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Hiszpania vs Włochy

Transmisję z tego spotkania zobaczymy w TVP Sport, natomiast relacje tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.