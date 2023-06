Polska vs Niemcy – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.00 Polska vs Niemcy Polska powyżej 10.5 fauli Obstaw

Co za passa! Znowu zielono na naszych kuponach, a to za sprawą Ligi Narodów. Hiszpanie bez większych problemów zanotowali więcej rzutów rożnych od Włochów i dzięki temu księgujemy dobry profit. Oczywiście nie zwalniamy tempa i lecimy po kolejne wygrane. Na tapet bierzemy towarzyskie spotkanie Polski z Niemcami. Mecz ma charakter głównie treningowy, ale i symboliczny. Będzie to uroczyste pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego z reprezentacją, której poświęcił większość swojej piłkarskiej kariery.



Polska vs Niemcy – typy bukmacherskie

Mecze Polski z Niemcami to kawał naszej piłkarskiej historii. I nawet jeśli jest to mecz towarzyski, kibice domagają się zwycięstwa. Kadra biało-czerwonych jest aktualnie w fazie przebudowy, a Fernando Santos robi wszystko, by zbudować solidne fundamenty na kolejne lata. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż jak twierdzą niektórzy, szczyt naszego najlepszego pokolenia piłkarskiego miał miejsce kilka lat temu.

Niemcy zaprezentowali się kiepsko na mundialu i muszą odbudować morale w drużynie. Mają przecież topowe nazwiska ze świata piłkarskiego i odkąd sięgamy pamięcią, zawsze byli potęgą. Mecz towarzyski to dobra okazja na test nowych schematów taktycznych i weryfikacja jakości ofensywy. Za rok będą gospodarzem Euro, więc to najwyższy czas dla nich, by w końcu weszli na dobre obroty.

Myślę, że Orły zrobią wszystko, by pożegnać Kubę Błaszczykowskiego w dobrym stylu i od pierwszej minuty zagrają odważnie. Niemcy to zespół o wiele lepiej usposobiony technicznie, więc powinno się to przełożyć na liczbę fauli po naszej stronie. Biorę na kupon zakład na minimum 11 przewinień Polaków w tym meczu. Kurs na to zdarzenie w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi @2.00.

Zapowiedź meczu Polska vs Niemcy

Przez ostatnie pół roku mogliśmy trochę odetchnąć od emocji związanych z polską reprezentacją piłki nożnej, a tych była przecież cała masa. Fatalny styl gry na mundialu, historyczny awans, aferka z premią od premiera i zwolnienie Czesława Michniewicza. Dziś wszyscy kibice starają się to puścić w niepamięć, gdyż kadra prowadzona przez doświadczonego Portugalczyka ma już nowe cele przed sobą.

Ostatnie dwa mecze biało-czerwonych ciężko zaliczyć do tych udanych. Polacy w eliminacjach do Euro 2024 ponieśli bolesną porażkę w Czechach, a następnie udało się w ogromnych mękach wywalczyć jednobramkowe zwycięstwo z Albanią w Warszawie. Niemcy również nie mają zbyt dużych powodów do zadowolenia. Ich dwa ostatnie spotkania towarzyskie to remis z Ukrainą i porażka z Belgią.

Bezpośredni mecz obu ekip miał miejsce siedem lat temu na Euro we Francji w fazie grupowej. Polacy tamtego dnia zagrali znakomicie, choć pojedynek zakończył się rezultatem 0:u0. Polscy kibice z pewnością wspominają tamten turniej z utęsknieniem, gdyż był to fantastyczny czas dla naszej reprezentacji.

Kursy bukmacherskie Polska vs Niemcy

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Niemcy są faworytami tego pojedynku i jest to oczywisty fakt. Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów prezentuje po prostu znacznie wyższy poziom sportowy od wielu lat.



Bukmacher Wygrana Polski Remis Wygrana Niemiec Betfan 4.40 4.00 1.74 Betcris 4.70 4.00 1.75 Betclic 4.60 4.20 1.75

Gdzie obstawiać Polska vs Niemcy

Mecz pożegnalny Kuby Błaszczykowskiego możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Pamiętajmy, że to mecz towarzyski i drużyny bardzo często dość luźno do nich podchodzą.

Gdzie oglądać mecz Polska vs Niemcy

Transmisję z tego spotkania zobaczymy w TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium, natomiast relacje tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Oprócz tego, gracze legalnego bukmachera Betclic mogą zobaczyć ten mecz w aplikacji mobilnej.