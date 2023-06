Islandia vs Słowacja – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.03 Eliminacje EURO 2024 Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Trwa okres reprezentacyjny i jedni grają mecze towarzyskie, drudzy kwalifikacje do EURO 2024 lub Pucharu Narodów Afryki. Wczoraj dzień był bardzo udany, ponieważ udało się trafić Ukrainę po bardzo fajnym kursie, więc dzisiaj idziemy za ciosem i pod lupę bierzemy kolejne spotkanie eliminacyjne. Tym razem pojedynek Islandii ze Słowacją, który odbędzie się w sobotni wieczór 17 czerwca o godzinie: 20:45 w Reykjavíku na stadionie Laugardalsvöllur. Według bukmacherów nie ma faworyta tego spotkania, szanse 50/50, a jak ja to widzę? Zapraszam do lektury!

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Islandia vs Słowacja – typy bukmacherskie

3 kolejka eliminacji Mistrzostw Europy i zaglądamy do grupy J. Zgadzam się z bukmacherami, że ciężko wskazać faworyta tego spotkania, ponieważ obie drużyny prezentują podobny poziom gry w ostatnich latach. W ostatnim czasie jeśli chodzi o mecze o stawkę gospodarze nie potrafili strzelić bramki tylko Niemcom, przegrywając dotkliwie aż 0:4. Ten mecz będzie bardzo istotny dla układu grupy, bo obie ekipy będą rywalizować z Bośnią i Hercegowiną o drugie miejsce i awans. Tutaj gra na 0:0 nie zadowoli na pewno żadnej ze stron, przewiduję szybką bramkę, a wtedy mecz się powinien otworzyć, dlatego gram obie strzelą po bardzo atrakcyjnym kursie 2.03.

Przede wszystkim w oczy rzuca się fakt, że Islandia traci naprawdę sporo goli co wiąże się ze słabą defensywą. W ostatnim czasie nawet z Łotwą czy Estonią tracili gola.

Zapowiedź meczu Islandia vs Słowacja

Po Islandii z pamiętnego EURO 2016 nie ma już praktycznie żadnego śladu. Ta reprezentacja zanotowała duży “zjazd” i utknęła na przeciętnym poziomie. Od tamtej pory nie są w stanie się załapać na najważniejsze turnieje. Pierwsze spotkanie eliminacyjne przeciwko Bośni i Hercegowinie przegrali dość gładko 0:3 i o wyjście z grupy będzie naprawdę ciężko. w drugiej kolejce rozbili Liechtenstein aż 7:0, dlatego dzisiaj przed własną publicznością na pewno morale będą nieco wyższe. Mają za sobą na pewno atut własnego stadionu, a tutaj w ostatnim czasie przegrali zaledwie 1 spotkanie na 7 rozegranych.

Według mnie Słowacja jest nieco lepszym zespołem, z większym potencjałem. W końcu Dudę, Maka, Lobotkę czy Haraslina kojarzy każdy kibic piłkarski na świecie. W Lidze Narodów spisali jednak dość przeciętnie, bo zajęli 3 miejsce mając za rywali Azerbejdżan, Kazachstan czy Białoruś tracąc średnio 1 gola na spotkanie. Słowacy jednak w przeciwieństwie do swojego rywala pokonali Bośnię i Hercegowinę 2:0 i na tą chwilę są w lepszej sytuacji w grupie, nawet mimo remisu z przeciętnym Luksemburgiem. Porażka w tym meczu gospodarzy na pewno mocno skomplikuje ich sytuację, dlatego uważam, że mecz będzie ofensywny z wieloma sytuacjami bramkowymi po obu stronach, bo tutaj nie ma czego po prostu bronić.

Islandia w ostatnich 10 meczach zanotowała 4 zwycięstwa, 2 remisy i 4 porażki, natomiast goście 3 wygrane, 4 remisy i 3 porażki. Słowacja od pięciu spotkań notuje serię bez porażki. Moim zdaniem gospodarze muszą powalczyć o pełną pule, bo następny ich mecz będzie przeciwko faworyzowanej Portugalii, która jeszcze w eliminacjach nie straciła nawet bramki.

Kursy bukmacherskie Islandia vs Słowacja

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Na pierwszy rzut oka widać jak wspomniałem wcześniej, nie ma znacznego faworyta w tym pojedynku i bukmacherzy proponują bardzo podobne kursy. Jeśli jednak zdecydujemy się na jakąś opcje to za wygraną Islandii najlepiej płaci Betcris – 2.73, za zwycięstwo Słowacji również Betcris – 2.83.

Bukmacher Wygrana Islandii Remis Wygrana Słowacji Betfan 2.70 3.10 2.79 Betcris 2.73 2.98 2.83 Betclic 2.70 3.15 2.80

Gdzie obstawiać Islandia vs Słowacja

Spotkanie Islandii ze Słowacją typujemy u legalnego bukmachera Betfan.

Gdzie oglądać Islandia vs Słowacja

Mecz będzie transmitowany na Polsat Sport Premium 3. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.