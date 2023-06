Holandia vs Włochy – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.93 Liga Narodów UEFA Podwójna szansa (1. połowa lub mecz) Holandia 1-1 Obstaw

Przed nami tak zwany “mecz pocieszenia” dwóch wielkich europejskich firm naszpikowanych gwiazdami. I tutaj nie mam mowy o jakimkolwiek odpuszczaniu, bo takie spotkania są zawsze prestiżowe dla obu stron, każde zwycięstwo zapisuje się w historii oraz buduje morale w zespole. Pojedynki między tymi drużynami zawsze są ciekawe i dostarczają kibicom wiele emocji. Mały finał Ligi Narodów UEFA, czyli mecz o 3 miejsce między Holandią, a Włochami. Niedzielne popołudnie, godzina 15:00 stadion De Grolsch Veste w Enschede. Jak mawia klasyk: “Siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy!”.

Holandia vs Włochy – typy bukmacherskie

Co do podziału ekspertów w kwestii zwycięzcy w tym meczu nie mam żadnych wątpliwości. Żadna ze stron na pewno nie będzie chciała zakończyć turnieju na IV miejscu. Holandia z Chorwacją naprawdę mogła odwrócić losy spotkania, mieli swoje momenty dominacji, ale w wielu sytuacjach niestety brakowało im szczęścia i to się zemściło. Z drugiej strony Chorwacja postawiła mocne warunki i “odpalili” w kluczowym momencie. Dzisiaj jednak moim zdaniem przeciwnik w nieco gorszej dyspozycji od Chorwatów i mam nadzieję, że także Holendrzy wyciągną wnioski z ostatniego spotkania. Do tego jeszcze warto zwrócić uwagę na ważny atut: grają u siebie w Enschede przed własną publicznością. Dlatego gram nieco bezpieczniej… podwójna szansa 1. połowa lub mecz na Holandię po atrakcyjnym kursie 1.93.

Włosi z Hiszpanami po szybkiej stracie gola zaraz doprowadzili do wyrównania, mogli nawet wyjść na prowadzenie chwilę później (spalony). Jednak w moim odczuciu czegoś brakuje w tym zespole i Hiszpanie kontrolowali większość spotkania, zasłużenie wygrali. Podopieczni Manciniego tak naprawdę przez niewielki fragment spotkania przycisnęli.

Zapowiedź meczu Holandia vs Włochy

Nazwisk piłkarzy po obu stronach nie trzeba nikomu przedstawiać, bo każdy doskonale je zna. Holendrzy fazę grupową Ligi Narodów przebrnęli dość gładko, zgubili tylko punkty z Biało-Czerwonymi u siebie, gdzie padł remis 2:2. Wyznacznikiem ich wysokiej dyspozycji jednak był dwumecz z Belgami, gdzie najpierw rozbili ich na wyjeździe 4:1, a potem u siebie to potwierdzili i wygrali 1:0. Przeciwko Chorwatom brakowało skuteczności Gakpo, ale dobrze że mają Virgila Van Dijka, który w kluczowych momentach nie zawodzi i albo strzela albo zalicza kluczowe podania. Oni naprawdę źle w ofensywie nie wyglądali, bo stworzyli sobie 14 sytuacji bramkowych oddając 11 strzałów. Według mnie w ekipie Koemana większy potencjał ofensywny od Włochów.

Włosi przeciwko Hiszpanom wykreowali 8 sytuacji bramkowych przy aż 19 podopiecznych Luisa de la Fuente. Słabo zagrał Bonucci, który popełnił kilka kluczowych błędów, a cała defensywa była niepewnym punktem zespołu w tym spotkaniu. Włosi wyszli z “grupy śmierci” (Anglia, Niemcy i Węgry), ale wpadki im się również przydarzają, zostali w jednym meczu rozbici przez Niemców 5:2.

Holandia – Włochy bezpośrednie mecze

Obie drużyny ostatni raz spotkały się 14 października 2020 roku, czyli prawie trzy lata temu. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Włochy – Holandia 1:1

Holandia – Włochy 0:1

Włochy – Holandia 1:1

Kursy bukmacherskie Holandia vs Włochy

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według nich lekkim faworytem tego meczu jest drużyna gospodarzy – Holandia. Za zwycięstwo podopiecznych Ronalda Koemana najwięcej płaci Betclic – 2.34, jeśli jednak ktoś zdecyduje się postawić na Włochów to najbardziej opłaca się w Betcris – 3.07

Bukmacher Wygrana Holandii Remis Wygrana Włochów Betfan 2.32 3.55 2.96 Betcris 2.30 3.63 3.07 Betclic 2.34 3.60 3.00

Gdzie obstawiać Holandia vs Włochy

Spotkanie Holandii z Włochami typujemy u legalnego bukmachera Betfan.

Gdzie oglądać Holandia vs Włochy

Spotkanie na żywo będzie transmitowane w: TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.