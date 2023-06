Chorwacja vs Hiszpania – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.76 Chorwacja vs Hiszpania Hiszpania 1. rzut rożny w 1. połowie Obstaw

Pociąg z napisem “trafione typy” jedzie dalej i nic nie może go zatrzymać! Zaliczamy kolejny zielony kupon po meczu Polska vs Niemcy, a dziś znakomita okazja do przedłużenia serii. Czas na finał Ligi Narodów UEFA, w którym zmierzą się Chorwaci z Hiszpanami. Obydwie te ekipy stoczyły wyrównane boje w półfinałach i w niedzielny wieczór staną przed szansą uzupełnienia swojej gabloty o kolejne trofeum. Zapraszam do zapowiedzi tego emocjonującego starcia.



Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Chorwacja vs Hiszpania – typy bukmacherskie

Runda finałowa Ligi Narodów odbywa się w Holandii, zatem wyczyn Chorwatów jest godny podziwu, gdyż w półfinale wyeliminowali właśnie Oranje. Był to jednak niezwykle zacięty mecz, którego ostateczny rezultat poznaliśmy dopiero w dogrywce. Po bramkach Petkovica i Modrica Holendrzy już się nie podnieśli i musieli uznać wyższość rywala. Holendrów nie podłamał nawet stracony gol w 96. minucie regulaminowego czasu gry i z zimną krwią podeszli do dogrywki.

Emocjonujący przebieg miał również półfinałowy pojedynek Hiszpanii. Zaczęli od szybko strzelonego gola już w 3. minucie, ale osiem minut później nadeszła odpowiedź. Po wyrównanym boju, zwycięstwo podopiecznych de la Fuente przypieczętował w 88. minucie Joselu i Hiszpanie już nie dali sobie wybić z głowy awansu do finału rozgrywek.

Kolejny kupon, kolejny typ na statystyki. Zgodnie z oczekiwaniami w meczu z Italią, Hiszpanie kontrolowali przebieg gry, co przełożyło się na posiadanie piłki i więcej rzutów rożnych. Nie widzę dziś innego scenariusza i moim zdaniem zobaczymy powtórkę z rozrywki. Chorwacji na pewno z początku zagrają bardziej rozważnie i skupią się na obronie własnego pola karnego, szukając swojej szansy w kontrze. To Hiszpanie powinni zanotować pierwszy “corner” w spotkaniu. Kurs na to zdarzenie w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi @1.76.

Zapowiedź meczu Chorwacja vs Hiszpania

Finał Ligi Narodów UEFA to doskonała szansa dla Chorwatów na godne pożegnanie ze swoim złotym piłkarskim pokoleniem. Nie jest tajemnicą, że to ostatnie momenty 37-letniego Luki Modrica w reprezentacji. Ikona Realu Madryt jest już na finiszu swojej kariery i pożegnanie się z kibicami zdobyciem pucharu byłoby piękną historią.

Hiszpanie na pewno są równie zdeterminowani, gdyż na ostatnich turniejach MŚ i Euro nie szło im najlepiej. To zespół, który łaknie wielkich zwycięstw i pragnie wrócić na zwycięską ścieżkę sprzed kilku dobrych lat. Mecz finałowy to sprawdzian nerwów, a z nimi ten zespół radzi sobie raz lepiej, raz gorzej. Doświadczeni Chorwaci mogą w tym przypadku napsuć im sporo krwi.

Ostatni raz te dwie ekipy spotkały się dwa lata temu na meczu 1/8 finału Euro w Kopenhadze. Wtedy górą byli Hiszpanie, którzy wygrali po dogrywce rezultatem 5:3. Ostatnie zwycięstwo Chorwatów z tym rywalem miało miejsce pięć lat temu właśnie w rozgrywkach Ligi Narodów.



Kursy bukmacherskie Chorwacja vs Hiszpania

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Mecz odbędzie się na neutralnym terenie, ale faworytem są Hiszpanie. Lekceważyć Chorwatów nie należy, co doskonale pokazał mecz z Holandią.



Bukmacher Wygrana Chorwacji Remis Wygrana Hiszpanii Betfan 3.65 3.40 2.07 Betcris 3.95 3.38 2.06 Betclic 3.70 3.40 2.09

Gdzie obstawiać Chorwacja vs Hiszpania

Finałowe starcie rozgrywek Ligi Narodów UEFA możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie oglądać mecz Chorwacja vs Hiszpania

Transmisję z tego spotkania zobaczymy w TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Extra, natomiast relacje tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.