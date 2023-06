Francja vs Grecja – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.15 Eliminacje EURO 2024 Obie drużyny strzelą gola BTS Obstaw

Przed nami dalsze zmagania w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024, które odbędą się za naszą zachodnią granicą, czyli u sąsiada w Niemczech. Po ostatnim trafionym typie: obie drużyny strzelą gola w meczu Islandia vs Słowacja tym razem “pod lupę” bierzemy spotkanie Francji z Grecją, które również zapowiada się ciekawie. Spotkanie odbędzie się w poniedziałkowy wieczór 19 czerwca o godzinie: 20:45 w “Parku Książąt”, czyli na Stade de France w Paryżu. Kilka niespodzianek w tych eliminacjach już było, a co przewiduję w tym meczu? Zapraszam do lektury!

Francja vs Grecja – typy bukmacherskie

Oczywiste jest, że “Trójkolorowi” z Kylianem Mbappe na czele są zdecydowanym faworytem tego spotkania. Jednak w eliminacjach jest 8 kolejek do rozegrania i każdej drużynie przytrafiają się chwilę słabości prędzej czy później. Francja zaczęła koncertowo od kompletu zwycięstw i do tej pory jeszcze bramki nie stracili. Jednak znając ich mentalność i zdarzające się chwile dekoncentracji oraz biorąc pod uwagę fakt, że grają przeciwko Grecji, która potrafi grać z kontrataku proponuje w tym spotkaniu: obie drużyny strzelą gola po bardzo atrakcyjnym kursie 2.15.

Grecy naprawdę bardzo dobrze rozpoczęli te eliminacje i na pewno wierzą, że mogą powalczyć o drugie miejsce w grupie z Holandią, która potrafi spłatać figla, a do tego grają sporo meczy, aktualnie w finałach Ligi Narodów. Grecja wygrała z Irlandią i Gibraltarem, więc wykonała do tej pory swój plan w stu procentach inkasując 6 punktów. Strzelili 5 bramek tracąc zaledwie 1. Francuzi takim samym stosunkiem co Grecy pokonali Gibraltar 3:0, ale także męczyli się z Irlandią i wygrali tylko 1:0.

Zapowiedź meczu Francja vs Grecja

Na wstępie warto zaznaczyć, że głównym arbitrem tego spotkania będzie doskonale wszystkim znany Mateu Lahoz i jeśli ktoś szuka innej alternatywy, może pójść w stronę liczby kartek.

Grecja Ligę Narodów zaczęła od Ligi C i grając przeciwko Cyprowi, Kosowo i Irlandii Północnej wygrała grupę w bardzo dobrym stylu, odnosząc 5 zwycięstw i zaledwie 1 porażkę awansowała do Ligi B. W 6 spotkaniach stracili tylko 2 bramki, strzelając 10. Warto też zaznaczyć, że Grecy potrafią zaskoczyć swoich rywali, bo na 15 ostatnich rozegranych spotkań w 9 z nich jako pierwsi strzelali bramkę. Pewne jest to, że Francja będzie dominować całe spotkanie i gra będzie przede wszystkim toczyć się na połowie Greków, ale odkrywając się mogą dostać bramkę z kontry, co wspominałem wyżej potrafią robić. I tego Francuzi doświadczyli na Mistrzostwach Świata, gdzie tylko raz zachowali czyste konto: w półfinałowym spotkaniu przeciwko Maroko.

Meczów bezpośrednich między tymi drużynami nie biorę pod uwagę, ponieważ ostatni rozegrany był w 2006 roku.

Kursy bukmacherskie Francja vs Grecja

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według nich zdecydowanym faworytem tego meczu są “Trójkolorowi”. Za ich zwycięstwo najwięcej płaci Betfan – 1.25, jednak jeśli zdecydowalibyśmy na niespodziankę i zwycięstwo gości to warto zagrać w Betcrisie lub Betclicu, ponieważ u nich kurs wynosi aż 13.00.

Bukmacher Wygrana Francji Remis Wygrana Grecji Betfan 1.25 6.10 11.50 Betcris 1.23 6.20 13.00 Betclic 1.24 6.40 13.00

Gdzie obstawiać Francja vs Grecja

Spotkanie Francji z Grecją obstawiamy u legalnego bukmachera Betfan. Na tą chwilę proponują ponad 200 różnych zakładów związanych z tym meczem.

Gdzie oglądać Francja vs Grecja

Transmisja z tego spotkania odbędzie się w TVP Sport oraz Polsacie Sport. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.