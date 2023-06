Ukraina vs Malta – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.70 Ukraina vs Malta Ukraina powyżej 11.5 fauli Obstaw

To jest niebywałe! Po raz kolejny solidna analiza przynosi zamierzony efekt i trafiamy singiel na Ligę Narodów. Zgodnie z naszymi przewidywaniami Hiszpanie wykonali pierwszy rzut rożny w meczu i dzięki temu księgujemy profit. W poniedziałkowy wieczór czekają na kolejne mecze reprezentacyjne. W eliminacjach do Euro 2024 Ukraina zmierzy się z Maltą. To kolejna szansa na przedłużenie naszej zielonej serii, która trwa już ponad tydzień!



Ukraina vs Malta – typy bukmacherskie

Spotkanie w teorii zapowiada się jednostronnie. Zespół Malty to może nie ten sam kaliber co San Marino czy Andora, ale rzadko udaje im się postawić wyżej notowanym rywalom. Jeśli odnoszą zwycięstwa to raczej w meczach towarzyskich, ale warty odnotowania jest fakt, że mimo regularnych porażek, tracą bardzo mało goli.

Ukraina to zespół pełen piłkarskiego talentu, który od momenty wybuchu wojny w ich kraju trochę został zahamowany. Nie zmienia to faktu, że to bardzo nieobliczalna drużyna, która dobre wyniki zawdzięcza ofensywnemu stylowi gry oraz ogromną determinacją. Dziś powinni od pierwszych minut kontrolować grę i zdominować rywala w ataku pozycyjnym. Natomiast ciężko przewidzieć, czy możemy spodziewać się w tym pojedynku dużej liczby trafień do siatki.

Z racji, że typowanie statystyk idzie nam wyśmienicie, znowu skupimy się na nich. Ukraińcy nie powinni mieć większych problemów z pokonaniem Malty, ale do tego potrzebny będzie solidny pressing. Niebiesko-żółci w ostatnich meczach grają dość ostro, co przekłada się na pokaźną liczbę fauli. Wrzucamy zatem na nasz kupon typ z kursem @1.70, że w całym meczu popełnią ich minimum dwanaście. Zdarzenie znajdziecie w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Ukraina vs Malta

Eliminacje Euro 2024 to mecze o dużej wadze, gdzie nie ma miejsca na błędy. Sytuacja w grupie C jest dość napięta, a Ukraina stoi przed sporą szansą, by stoczyć bój o drugie miejsce z Włochami. Do tego niezbędne jest pewne zwycięstwo z Maltą, bo dogonienie Anglików na pierwszym miejscu jest sferą marzeń. Wyspiarze w trzech meczach zanotowali komplet wygranych.

Malta z bramkowym bilansem 1-8 raczej nie może myśleć o awansie. Rywalizacja z takimi piłkarskimi gigantami jak Anglia czy Włochy to dla nich z pewnością ogromny prestiż, a takim rywalom jak Ukraina i Macedonia Północna mogą napsuć sporo krwi. Trudno się gra przeciwko drużynie, która z góry przygotowana jest na przegraną i zrobi wszystko, by wyszarpać choćby remis. Jeden punkt w takim przypadku traktowany jest jak niebywały sukces.

W bezpośrednim pojedynku te reprezentacje zmierzyły się tylko raz – w 2017 roku. Co ciekawe, górą wtedy była… Malta, która zwyciężyła rezultatem 1:0. Był to jednak mecz czysto towarzyski, który ciężko traktować poważnie. Dziś każdy innych wynik, niż zwycięstwo gospodarzy będzie traktowany jako bardzo duża niespodzianka. Widać to zresztą po kursach bukmacherów na ten pojedynek.



Kursy bukmacherskie Ukraina vs Malta

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Mecz odbędzie się na neutralnym terenie, ale zdecydowanym faworytem jest Ukraina i to oni będą formalnie gospodarzem tego pojedynku.



Bukmacher Wygrana Ukrainy Remis Wygrana Malty Betfan 1.14 8.80 18.00 Betcris 1.12 9.50 17.00 Betclic 1.14 9.00 19.00

Gdzie obstawiać Ukraina vs Malta

Spotkania eliminacji do Euro 2024 możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Ukraina vs Malta

Transmisję z tego spotkania zobaczymy w Polsat Sport Premium 2, natomiast relacje tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.