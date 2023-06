Islandia vs Portugalia – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.89 Islandia vs Portugalia Portugalia -1 2 Obstaw

Przed nami dalsze zmagania w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024 i ponownie zaglądamy do grupy J. Ostatnio udało się poprawnie wytypować mecz Islandii ze Słowacją na obie drużyny strzelą gola. Teraz reprezentację Islandii czeka o wiele trudniejsze zadanie do wykonania, bo będą podejmować wielkiego faworyta do awansu i lidera Portugalię, czyli Cristiano Ronaldo i spółka. Mecz zostanie rozegrany we wtorkowy wieczór 20 czerwca w stolicy Islandii na stadionie Laugardalsvöllur o godzinie: 20:45. Czy to będzie pojedynek “Dawida z Goliatem”? Kolejne łatwe zwycięstwo i milowy krok w stronę EURO 2024 Roberto Martineza? Zapraszam do artykułu!

Islandia vs Portugalia – typy bukmacherskie

Rozegrane 4 kolejki, wygrane wszystkie spotkania i stosunek bramek 13:0 – tak nam się na razie prezentuje reprezentacja Portugalii i można śmiało mówić, że bez większych turbulencji wyjdą z pierwszego miejsca w grupie. Jednak nie ma co popadać w samozachwyt z tego powodu, bo jeśli chodzi o samo losowanie mieli po prostu sporo szczęścia, ale plan realizują w stu procentach. Bruno Fernandes i Bernardo Silva są mózgiem i silnikiem napędowym tej drużyny. Jeśli się strzela 13 goli w 4 spotkaniach to jaki los może czekać Islandię, która przegrała właśnie drugie spotkanie eliminacyjne (tym razem przeciwko Słowacji 1:2) i to właśnie u siebie i na tym samym stadionie? Jak dla mnie wygrana Portugalii minimum dwoma golami jest pewniakiem na to spotkanie. A kurs na to zdarzenie według mnie warty zagrania – 1.89.

Innego scenariusza niż pełna kontrola od pierwszego gwizdka, kreowanie wielu sytuacji podbramkowych czy wysoki procent posiadania piłki nie przewiduję. Wystarczy tylko spojrzeć na poprzednie ich mecze. Różnica klas jest widoczna pod każdym względem, a Portugalia w tych eliminacjach poniżej 3 bramek w spotkaniu nie zeszła.

Zapowiedź meczu Islandia vs Portugalia

Jeśli chodzi o gospodarzy to szczerze powiedziawszy spodziewałem się po nich trochę więcej w pierwszych meczach, a szczególnie przeciwko Słowacji. Porażka 1:2 bardzo komplikuje ich sytuacje w tabeli i raczej odpadają z walki o drugie miejsce w grupie, a trzeba wziąć pod uwagę, że czeka ich wyjazd na Słowację, Portugalię i dwumecz z Bośnią. Tak naprawdę dzięki wygranej przeciwko Liechtensteinowi aż 7:0 mają bilans bramkowy dodatni, bo tak to mieliby 1:7. A bezpośredni rywale mają łatwiejsze mecze w tej kolejce i pewnie odskoczą Islandii o kolejne 3 “oczka”.

Portugalia grę na Mistrzostwach Świata w Katarze skończyła na ćwierćfinale, ale naprawdę mieli postawioną wysoką poprzeczkę, bo Maroko było czarnym koniem rozgrywek i ulegli dopiero w półfinale. Doszło do roszad na ławce trenerskiej i Fernando Santosa zastąpił doskonale wszystkim znany Roberto Martinez, który pożegnał się z reprezentacją Belgii. I na razie nie można mieć do niego jakichkolwiek pretensji, bo jego podopieczni idą jak burza przez te eliminacje i do tej pory nie stracili jeszcze bramki. A mając w składzie Fernandesa, Silvę, Cancelo, Felixa czy cały czas skutecznego Cristiano Ronaldo o wynik spotkania i zdobywanie bramek można być spokojnym.

Ostatni raz obie ekipy mierzyły się podczas pamiętnego EURO 2016 i padł remis 1:1, co było sporą sensacją. Ale wtedy były zupełnie inne czasy, a przede wszystkim zespół Islandii wygrał o niebo lepiej i prezentował wyższy poziom.

Sytuacja w grupie:

Kursy bukmacherskie Islandia vs Portugalia

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Najwyższy kurs na wygraną Portugalii proponuje Betcris – 1.33, jeśli jednak ktoś chce postawić na zwycięstwo Islandii, najbardziej opłaca się w Betclicku – 9.80.

Bukmacher Wygrana Islandii Remis Wygrana Portugalii Betfan 9.60 5.40 1.32 Betcris 9.40 5.20 1.33 Betclic 9.80 5.40 1.32

Gdzie obstawiać Islandia vs Portugalia

Spotkanie Islandii z Portugalią obstawiamy u legalnego bukmachera Betfan. Na tą chwilę proponuje on ponad 200 zdarzeń związanych z tym spotkaniem.

Gdzie oglądać Islandia vs Portugalia

Transmisja z tego spotkania odbędzie się w Polsacie Sport News. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.