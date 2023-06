Mołdawia vs Polska – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.71 Mołdawia vs Polska Poniżej 3 goli w meczu Obstaw

Zielona passa kiedyś musiała mieć swój koniec. Niestety, Ukraina z Maltą zagrała bardzo zachowawczo, co nie przełożyło się na pokaźną liczbę fauli. Nie zmienia to oczywiście faktu, że nasza skuteczność w ostatnich tygodniach jest znakomita i bardzo szybko postaramy się wrócić na dobre tory. Już dziś podopieczni Fernando Santosa zmierzą się w spotkaniu wyjazdowym z Mołdawią. Mecze polskiej kadry to zawsze ogromne emocje dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Zapraszam do analizy starcia w kwalifikacjach do Euro 2024.



Mołdawia vs Polska – typy bukmacherskie

Morale polskich kadrowiczów po zwycięstwie w towarzyskim spotkaniu z Niemcami są znakomite. Co prawda, Orły nie pokazały może fenomenalnego ataku pozycyjnego, a trzy punkty to przede wszystkim zasługa świetnego Wojciecha Szczęsnego, ale taka wygrana na pewno daje paliwo na mecze o większą stawkę. A takie zobaczymy już we wtorkowy wieczór.

Mołdawia to zespół na o wiele niższym poziomie sportowym niż Polska. Statystyki są dla nich bezlitosne. Przez ostatnie dziesięć lat wygrali tylko jeden mecz w eliminacjach! To pokazuje, że każdy inny rezultat, niż wygrana Polaków, będzie nie lada niespodzianką. Biało-Czerwonym w ostatnich latach można zarzucić wielkie, ale potknięcie z takim rywalem byłoby mimo wszystko traktowane w kategoriach sensacji.

Polska podejdzie do tego pojedynku jako zdecydowany faworyt, ale nie powinni lekceważyć przeciwnika. Nasza reprezentacja miewa olbrzymie problemy w ofensywie, a Mołdawia bywa świetnie zorganizowana w obronie. W ostatnich trzech spotkaniach z ich udziałem padły łącznie cztery bramki. Nie pozostaje nam nic innego, niż oprzeć swój typ na to spotkanie właśnie ze względu na tę statystykę. Polska powinna wygrać to starcie, ale spodziewam się tu rezultatu 1:0 lub 2:0. Kurs na under 3 goli w meczu w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi @1.71.

Zapowiedź meczu Mołdawia vs Polska

Awans na Euro 2024 to główny cel polskiej reprezentacji i kibice nie wyobrażają sobie innego scenariusza. W teorii łatwa grupa eliminacyjna może okazać się zaciętą walką o dwa pierwsze miejsca. Za plecami Orłów są Albańczycy, którzy swoją determinacją na pewno będą deptać po piętach zarówno Polakom, jak i Czechom.

To znakomity sprawdzian dla kadry Fernando Santosa jak poradzą sobie z presją faworyta. We wtorkowy wieczór nie będzie miejsca na błędy i niezależnie od tego jakim rezultatem skończy się ten mecz, Polacy muszą zainkasować trzy punkty. Do tego niezbędna jest koncentracja i rozwaga w obronie, a z tym w naszej kadrze przez ostatnie lata bywało różnie.

W ostatnich pięciu bezpośrednich spotkaniach obu ekip cztery razy górą byli Biało-Czerwoni, a raz padł remis. Mówimy tu jednak o meczach, które miały miejsce dekadę temu. Potencjał tych reprezentacji się jednak nie zmienił. Mołdawia potrafi wygrać z takimi rywalami jak Liechtenstein czy Andora, ale już kilku lat nie pokonali żadnego poważnego przeciwnika.

Kursy bukmacherskie Mołdawia vs Polska

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku są podopieczni Fernando Santosa i powinni udowodnić swoją wyższość na boisku.



Bukmacher Wygrana Mołdawii Remis Wygrana Polski Betfan 12.00 5.90 1.25 Betcris 12.00 6.00 1.26 Betclic 13.00 6.30 1.25

Gdzie obstawiać Mołdawia vs Polska

Spotkania polskich piłkarzy w eliminacjach do Euro 2024 możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Mołdawia vs Polska

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy w TVP 1, TVP SPORT, Polsat Sport Premium 1 oraz w aplikacji legalnego bukmachera Betclic. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.