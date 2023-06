Austria vs Szwecja – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.81 Austria vs Szwecja Powyżej 8.5 rzutów rożnych Obstaw

Masa interesujących spotkań w eliminacjach do Euro 2024 czeka nas we wtorkowy wieczór. To doskonała okazja na typowanie piłki reprezentacyjnej w przerwie od rozgrywek klubowych. Dziś podejmiemy się analizy spotkania Austrii ze Szwecją. Dwie głodne sukcesów reprezentację zmierzą się o 20:45 we Wiedniu. Faworytem pojedynku są gospodarze, ale Wikingowie nie poddadzą się bez walki.



Austria vs Szwecja – typy bukmacherskie

Sytuacja w tabeli grupy F prezentuje się zdecydowanie bardziej korzystnie dla Austriaków. Po trzech meczach mają na swoim koncie 7 punktów i aktualnie są liderem. Wyprzedzają nawet faworyzowanych Belgów, ale ci mają jeden mecz mniej. Starcie ze Szwedami to dobra okazja na umocnienie się na pierwszym miejscu, choć rywal wymagający.

Szwecja do tej pory bez wielkiego zaskoczenia przegrała z Belgią, za to pokonała Azerbejdżan, co przekłada się na trzecie miejsce w grupie. Z tej pozycji bardzo ciężko atakować dwie pierwsze lokaty, ale to zawsze waleczny zespół, który stanowi zagrożenie dla wyżej notowanych rywali.

Czeka nas ofensywne spotkanie, a to zawsze przekłada się na rzuty rożne. Austriacy na własnym terenie są niezwykle groźni, za to Szwecja spróbuje swojego szczęścia przez kontrataki. W ostatnich meczach eliminacyjnych zarówno jedna i druga ekipa bez większego problemu przekroczyła over rzutów rożnych, więc bez zastanowienia wrzucamy to na nasz kupon. Przelicznik na to, że w meczu zobaczymy minimum dziewięć tych konkretnych stałych fragmentów gry, w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi @1.81.

Zapowiedź meczu Austria vs Szwecja

Austria to bardzo niedoceniana drużyna, w której czysty talent aż kipi. To jedna z tych drużyn, która może nie ma aż tak głośnych nazwisk, ale na boisku stanowią monolit. Piłkarzy takich jak Arnautovic czy Alaba zna każdy kibic piłki nożnej, ale pamiętajmy, że na placu gry biega jedenastu zawodników, a nie dwóch.

Szwedzi już w ostatnich latach starali się nie być aż tak zależni od swojej gwiazdy – Zlatana Ibrahimovica, co przełożyło się na nowe pokolenie Wikingów. O sile drużyny stanowią Isak czy Forsberg, którzy grają w najlepszych ligach świata. Jeśli Szwedzi dziś chcą pokusić się wywiezienie korzystnego wyniku ze stadionu w stolicy Austrii, ta dwójka musi zagrać kapitalny mecz w ofensywnie.

W ostatnich pięciu bezpośrednich spotkaniach obu ekip trzykrotnie górą byli Austriacy. Szwedzi wygrali z nimi ostatni raz dekadę temu, a od pięciu lat nie mieli okazji zmierzyć się ani razu.

Kursy bukmacherskie Austria vs Szwecja

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Faworytem są Austriacy, którzy ostatnio znakomicie prezentują się przed własną publiką.



Bukmacher Wygrana Austrii Remis Wygrana Szwecji Betfan 2.08 3.40 3.65 Betcris 2.03 3.40 3.75 Betclic 2.09 3.45 3.70

Gdzie obstawiać Austria vs Szwecja

Emocjonujące spotkania w eliminacjach do Euro 2024 możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Austria vs Szwecja

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na kanale Polsat Sport Premium 2. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.