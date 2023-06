Charlotte FC vs Montreal – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.71 Charlotte FC vs Montreal BTTS TAK Obstaw

Europejskie rozgrywki już dawno za nami, ale to nie oznacza, że w świecie piłki klubowej nic się nie dzieje. Za oceanem gra bardzo ciekawa liga MLS, której kibicom piłkarskim przedstawiać nie trzeba. Specyficzny, amerykański klimat, ciekawe nazwiska na boisku i ogromne stadiony, często wypełnione po same brzegi. W noc z soboty na niedzielę o 1:30 polskiego czasu Charlotte FC podejmie Montreal. Zapraszamy do analizy tego pojedynku i mamy nadzieję, że uda nam się ustrzelić typ na to spotkanie.



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Charlotte FC vs Montreal – typy bukmacherskie

Charlotte FC to zespół doskonale znany polskim kibicom, gdyż występują w nim Kamil Jóźwiak oraz Karol Świderski. To z pewnością wzbudza zainteresowane amerykańską piłką nożną w naszym kraju, choć ze względu na różnicę czasową, pewnie mało kto śledzi te rozgrywki na żywo. Mecze odbywają się w środku nocy polskiego czasu, ale liga jest na tyle atrakcyjna, że warto czas obejrzeć do śniadanie skróty z tych spotkań.

W drużynie gości z Kanady próżno szukać polskich nazwisk, ale jest to zespół bardzo nieobliczalny. Montreal zanotował w ostatnim czasie dwa zwycięstwa z rzędu i odważnie umiejscowili się w tabeli na miejscu premiowanym awansem do fazy play-off. Na ten moment zajmują 8. miejsce, ale do Orlando City tracą zaledwie dwa oczka. Remis lub zwycięstwo z Charlotte znacznie przybliży ich do upragnionego celu.

Patrząc na potencjał ofensywny obu drużyn, czeka nas otwarty pojedynek od pierwszych minut. Nie pozostaje nam nic innego, jak wrzucić na kupon klasyczny zakład BTTS. Piłka nożna za oceanem, tak jak wszystkie ich sporty, ma głównie zapewniać rozrywkę i widowisko, przez co zespoły rzadko stawiają na żelazną defensywę. W przeciętnym spotkaniu wyrównanych ekip zazwyczaj gole padają po obu stronach. Kurs na to zdarzenie w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi @1.71.

Zapowiedź meczu Charlotte FC vs Montreal

W noc z soboty na niedzielę zmierzą się dwie ekipy ze środka tabeli MLS, co gwarantuje nam wyrównane i zacięte widowisko. Na tym etapie kluby walczą o gwarancje miejsca w fazie finałowej, a dostanie się do czołowej dziewiątki nie jest wcale takie łatwe. Zarówno Charlotte FC jak i Montreal w obecnej fazie sezonu potrzebują punktów jak tlenu.

Lepszą formą zdecydowanie dysponują goście, którzy w ostatnich siedmiu spotkaniach aż czterokrotnie notowali komplet punktów. Tak solidnym bilansem nie mogą pochwalić się gospodarze, ponieważ ostatnie zwycięstwo odnieśli pod koniec maja. Mecz z Kanadyjczykami to doskonała okazja do przełamania i powrotu na dobre tory.

Do tej pory te drużyny mierzyły się w bezpośrednim meczu dwukrotnie. Za każdym razem górą był Montreal. Czy w tym przypadku sprawdzi się powiedzenie “do trzech razy sztuka” i Charlotte w końcu będzie górą? O tym przekonamy się już za kilkanaście godzin.



Kursy bukmacherskie Charlotte FC vs Montreal

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Faworytem są gospodarze, choć nie mają oni ostatnio dobrej passy w pojedynkach przed własną publicznością.



Bukmacher Wygrana Charlotte FC Remis Wygrana Montrealu Betfan 1.90 3.70 3.65 Betcris 1.90 3.61 3.75 Betclic 1.90 3.70 3.65

Gdzie obstawiać Charlotte FC vs Montreal

Emocjonujące rozgrywki ligi MLS możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Charlotte FC vs Montreal

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy w aplikacji legalnego bukmachera Betclic. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.