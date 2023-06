DC United vs Cincinnati – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.86 DC United vs Cincinnati Powyżej 1.5 gola w 2. połowie Obstaw

Noc z soboty na niedzielę pełna piłkarskich emocji za oceanem. Przeanalizowaliśmy już mecz drużyn ze środka tabeli, czas teraz na starcie lidera Cincinnati z DC United, którzy zajmują na ten moment ostatnie miejsce premiowane awansem do fazy play-off. To właśnie gospodarze potrzebują punktów jak tlenu i zrobią wszystko, by pokonać wyżej notowanego rywala. Zapraszamy na bukmacherską zapowiedź tego spotkania.



DC United vs Cincinnati – typy bukmacherskie

Obie ekipy zmagają się z kontuzjami, które nie pozwalają im wykorzystać swojego pełnego potencjału. Jednak goście podejdą do tego spotkania bez większego stresu, gdyż strata punktów nie spowoduje u nich katastrofy. Cincinnati wypracowali sobie bezpieczną przewagę nad drugim miejscem i nawet dwa słabsze mecze nie strącą ich z pozycji lidera.

Gospodarze walczą o awans do fazy play-off i jakiekolwiek punkty w pojedynku z liderem tabeli mogą znacznie przybliżyć ich do upragnionego celu. Niestety, statystyki są dla nich bezlitosne, ponieważ w ostatnich pięciu spotkaniach przed własną publicznością udało im się wygrać tylko raz. Pod koniec maja poskromili zespół Los Angeles Galaxy.

Liga MLS kojarzy się przede wszystkim z ofensywnym stylem gry i w tym spotkaniu również powinniśmy zobaczyć otwarcie worka z bramkami. Typujemy, że najmocniej nastąpi to po przerwie i skłaniają nas do tego liczby. W ostatnich dwóch spotkaniach jednej i drugiej ekipy linia 1.5 goli w drugiej połowie została bez większych problemów pokryta i liczymy, że seria zostanie podtrzymana. Kurs na to zdarzenie w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi 1.86.

Zapowiedź meczu DC United vs Cincinnati

Gospodarze to jedyna drużyna w całej lidze, która ma tyle samo goli strzelonych, co straconych. Potrafią zdobyć punkty na trudnym terenie, by potem ponieść klęskę na własnym stadionie. Jeśli chcą umocnić się w TOP9, czas na stabilizację swojej dyspozycji. Zadanie będzie bardzo trudne, gdyż lider tabeli również chce sobie zagwarantować względny spokój.

Goście mają naprawdę kapitalną serię, która robi wrażenie. Ostatnie spotkanie przegrali… 16 kwietnia! Od tamtej pory wygrali znaczną większość meczów, w międzyczasie odnosząc dwa remisy i jedno zwycięstwo po rzutach karnych w pucharze US Open. To pokazuje, jak trudne zadanie czeka DC United w noc z soboty na niedzielę o 1:30 polskiego czasu.

Ostatni bezpośredni mecz obu ekip miał miejsce ponad miesiąc temu. Górą byli, Cincinnati którzy pokonali DC United rezultatem 2:1. Historia wcześniejszych pojedynków z poprzednich lat jest jednak bardzo wyrównana i miejmy nadzieję, że po raz kolejny zobaczymy kapitalne widowisko.



Kursy bukmacherskie DC United vs Cincinnati

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Nieznacznym faworytem jest DC United, choć czeka ich niezwykle ciężki bój z liderem tabeli.



Bukmacher Wygrana DC United Remis Wygrana Cincinnati Betfan 2.12 3.55 3.15 Betcris 2.13 3.62 3.08 Betclic 2.12 3.55 3.15

Gdzie obstawiać DC United vs Cincinnati

Pojedynki amerykańskich rozgrywek MLS możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz DC United vs Cincinnati

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy w aplikacji legalnego bukmachera Betclic. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.