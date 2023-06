Prime Show MMA 5: Don Kasjo vs Zadora – typy bukmacherskie i obstawianie

Fortuna kurs 2.15 Don Kasjo vs Dominik Zadora Wygrana Zadory 2 Obstaw

Kolejna gala Prime Show MMA odbędzie się już w sobotę, 1 lipca 2023 roku. Walki odbędą się w hali Orbita, we Wrocławiu. W starciu wieczoru jedna z największych gwiazd freak-fightowej sceny, czyli Don Kasjo. Jednak zadanie przed nim trudne, ponieważ zmierzy się z Dominikiem Zadorą, który od lat walczy zawodowo w K1. Poza tym na karcie takie postacie jak Magical, Prezes FEN, Muran czy Jaś Kapela. Poniżej znajdziecie nasze typy bukmacherskie i zapowiedź na FAME MMA 18.

👉 FORTUNA MA WYŁĄCZNOŚĆ NA OFERTĘ BUKMACHERSKĄ NA PRIME SHOW MMA 5 👈

Specjalna promocja dla nowych graczy – zwrot 100% stawki za pierwszy przegrany kupon do 100 PLN + darmowe 20 PLN na obstawianie!

Zarejestruj się z kodem GRAMGRUBO ➡️ https://futbolnews.pl/fortuna-bonus Za samą pełną rejestrację dostaniesz już 20 PLN na obstawianie Prime MMA! (1- krotny obrót, czyli typujesz dowolny kupon i wypłacasz wygraną) Zagraj pierwszy zakład Wygrałeś? Gratulacje Przegrałeś? Dostajesz zwrot stawki do 100 PLN w postaci punktów FKP (1- krotny obrót, czyli typujesz dowolny kupon i wypłacasz wygraną)

Prime Show MMA 5 – typy bukmacherskie

Pod lupę biorę główne starcie wieczoru, czyli pojedynek Don Kasjo z Dominikiem Zadorą. W tym przypadku pobieram atrakcyjny kurs na poziomie 2.15. Do tego na podbicie wartości akumulowanej walka pomiędzy Pawłem Joźwiakiem, czyli Prezesem FEN z raperem RED-em. Takie obstawianie pozwala na dubel po kursie 2.69 – grając takie typy bukmacherskie na Prime MMA 5 za 100 złotych możemy wygrać 236.72 złotych!

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Dominik „Japoński Drwal” Zadora typy bukmacherskie

W walce wieczoru Prime MMA 5 typuję wygraną Dominka Zadory z Don Kasjo, co w oczach bukmacherów uznawane jest za niespodziankę. Dlaczego więc takie typy bukmacherskie?

Kasjusz Życiński to można rzec jeden z lepszych fighterów, którzy występują na scenie freak-fight ze względu na swoją pozasportową działalność. Jednak zanim zyskał sławę przez reality-show „Warsaw Shore”, to zajmował się pięściarstwem pojedynkując się nawet na amatorskich walkach.

Don Kasjo umiejętności ma… ale jednak są to skille, które porównujemy na tle sceny freak-fight. Tym razem rywalem będzie fighter z krwi i kości, ponieważ Dominik Zadora od lat pojedynkuje się zawodowo w K1 prezentując się bardzo dobrze.

Don Kasjo przegrał z Normanem Parke’eim, ale także potrafił wygrać z Marcinem Wrzoskiem. Choć naturalnie Życiński bije się w swojej najlepszej formule, czyli boksie, to Dominkowi Zadorze bliżej do tego niż zawodnikom MMA, z którymi faworyt tego starcia się mierzył.

Dominik Zadora był mistrzem K1 w FEN oraz DSF. Jego zawodowy bilans w kickboxingu wynosi 24-8 i umie się bić w stójce. Co prawda tym razem odchodzą nogi, ale uważam, że jego doświadczenie przerasta to Don Kasjo. Dodatkowo Życiński w ostatnich latach zajmuje się walkami z doskoku, kiedy dla Zadory to chleb powszedni. W związku z tym typy bukmacherskie na Prime MMA 5 w walce wieczoru kieruje w stronę kickboksera.

Paweł „Prezes FEN” Jóźwiak vs Raper RED typy bukmacherskie

Drugie starcie na kupon to już typowanie faworyta rywalizacji, tym razem typy bukmacherskie na Prime MMA 5 w stronę Prezesa FEN, czyli Pawła Jóźwiaka w starciu z raperem RED-em. Dla włodarza drugiej największej organizacji MMA w Polsce będzie to już czwarte starcie. Porażka z Marcinem Najmanem to wielka ujma. Jednak coś tam Jóżwiak potrafi i ma już doświadczenie „bicia się” w klatce.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Z drugiej strony RED, dla którego będzie to debiut w walkach. Mowa o 45-letniej osobie, która patrząc po sylwetce nawet nie tyle nie miała do czynienia ze sportami walki, co po prostu sportem. Aspekt umiejętności na korzyść Prezesa FEN, doświadczenie i obycie w ringu także plus kondycja i wytrzymałość. Naturalnie to freak-fight, więc RED może zaskoczyć jakąś dziką szarżą… ale koniec końców kursy są uczciwe w tym pojedynku i do wygranej Zadory dorzucam typy bukmacherskie Prime MMA 5 pod obstawainie w stronę Pawła Jóźwiakiem z RED-em.

Kursy bukmacherskie Prime Show MMA 5: Don Kasjo vs Zadora

Oferta zakładów bukmacherskich Fortuna na Prime Show MMA 5 (stan kursów na dzień 28.06.2023 r.) Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Dominik „Japoński Drwal” Zadora 1.55 2.15 Paweł „Prezes FEN” Jóźwiak vs Ernest „RED” Ivanda 1.25 3.21 Michał „Bagieta” Gorzelańczyk vs Jaś Kapela 1.37 2.62 Adrian Cios vs Łukasz „Magical” Malankowski 2.52 1.40 Paweł „Prezes FEN” Jóźwiak vs Jacek „Muran” Murański 1.65 1.98 Adrian „Puszbarbie” Salwa vs Ewa Piątkowska 4.14 1.15 Patryk „Wielku Bu” Masiak vs Łukasz Lupa 1.33 2.78 Sebastian „Ztrolowany” Nowak vs Mateusz „Tarzan” Leśniak 2.92 1.30 Grzegorz „Szuli” Szulakowski vs Paweł „Trybson” Trybała 1.15 4.14 Tomasz Olejnik vs Ronaldo „Czarny Polak” Miranda 3.90 1.17 Daniel „Hunter” Więcławski vs Kacper „Polish Machine” Miklasz 1.25 3.21 Łukasz Karpiński vs Damian „The Karpi” Kasprzak 2.06 1.60

Gdzie obstawiać Prime Show MMA 5: Don Kasjo vs Zadora

Fortuna posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki Prime Show MMA. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w Fortunie, to zarejestruj się z kodem GRAMGRUBO i odbierz darmowe 20 złotych oraz do 100 zł zwrotu przy przegranym pierwszym kuponie ➡ https://futbolnews.pl/fortuna-bonus

Gdzie oglądać Prime Show MMA 5: Don Kasjo vs Zadora

Gdzie obejrzeć w TV PPV PPV Przejdź do transmisji

Aby obejrzeć galę Prime Show MMA 5 musisz wykupić dostęp PPV na stronie https://primemma.tv/. Cena za transmisję zaczyna się od 34,99 zł.