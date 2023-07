Jak Lech Poznań spisał się w pierwszym sparingu przed sezonem?

Lech Poznań w sobotę 1 lipca rozegrał swój pierwszy przedsezonowy sparing. Kolejorz mierzył się z Libercem, a spotkanie nie przebiegło po myśli polskiego klubu. Lech Poznań musiał uznać wyższość rywali, przegrywając 1:3.

Lech Poznań przegrał swój pierwszy przedsezonowy sparing

1 lipca Lech Poznań rozegrał pierwsze przedsezonowy sparing na boisku treningowym przy Bułgarskiej. Przeciwnikiem Kolejorza był czeski Liberec, który w lidze zajął siódme miejsce. Faworytem starcia byli gospodarze, ale przebieg rywalizacji nie poszedł po myśli polskiego klubu. W 34. minucie goście wykorzystali kontratak i do siatki trafił Matej Chalus. Do przerwy utrzymał się wynik 0:1.

Dobre wejście młodzieży

Na drugą połowę trener Lecha postanowił wystawić całkowicie inną jedenastkę. Postawił w tym przypadku na młodzież. Drużyna przyjezdna dokonała za to pięciu zmian. W 55. minucie Kolejorz przechwycił piłkę na połowie przeciwnika, a swoją szansę wykorzystał Aleksander Nowicki, który doprowadził do wyrównania. Jak się potem okazało, była to jedyna bramka Lecha w tym meczu. Gościom udało się do końca strzelić jeszcze dwa gole. Najpierw w 72. minucie do siatki trafił Horsky, a następnie po stałym fragmencie gry, na listę strzelców wpisał się Rabusic.

Powtórkę z meczu Lech Poznań – Slovan Liberec jest dostępna poniżej:

Fot. Pressfocus