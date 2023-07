Declan Rice w Arsenalu. Wielki transfer Kanonierów!

Wygląda na to, że saga transferowa z udziałem Declana Rice’a wreszcie dobiega końca. Jak informuje Fabrizio Romano, nowym klubem Anglika będzie Arsenal.



Praca Mikela Artety, po 4 latach spędzonych na The Emirates, wreszcie przynosi pozytywne skutki. Świetna gra w minionym sezonie stawiała Arsenal jako głównego pretendenta do tytułu mistrzowskiego, bijąc się o niego z mocnym Manchesterem City. Ostatecznie zespół z Londynu przegrał rywalizację z Obywatelami, jednak zdobył wicemistrzostwo oraz awans do Ligi Mistrzów. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki nic dziwnego, że Kanonierzy znów stali się klubem przyciągającym wielkie nazwiska. Nie inaczej jest tym razem. Po zakontraktowaniu Havertza, do środka pola dołączy Declan Rice. Fabrizio Romano przekonuje, że finalizacja transferu jest na ostatniej prostej. Kwota transferu wyniesie 105 milionów funtów.

Declan Rice deal, almost there! Arsenal and West Ham are progressing in talks to agree on payment terms/structure of the deal — it’s really, finally close now. 🚨🔴⚪️🏁 #AFC

Talks will continue to get it done… and then, here we go.

£105m package/fee agreed two days ago. pic.twitter.com/KZfaT89WQp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023